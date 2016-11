Brandstiftung in Offenbach: Autos in Flammen

Polizei sucht Zeugen

Offenbach - In der Nacht zum Samstag brennen laut Polizei gegen 3 Uhr in der Backstraße zwei Kraftfahrzeuge völlig aus. Die Beamten gehen von Brandstiftung aus.

Anwohner hatten die Feuerwehr darüber informiert, dass zwei nebeneinander an einer Lagerhalle des dortigen Autohaus abgestellte Pkw in Brand geraten sind. Die Feuerwehr löschte den Brand, ohne dass anliegende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden. Allerdings brannten die Fahrzeuge bis zur Unkenntlichkeit aus. Die Brandursache ist gegenwärtig nicht geklärt, derzeit wird durch die Polizei wegen Brandstiftung ermittelt. Die Bamten suchen nun potentielle Zeugen die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Offenbach unter 069/8098 5200 oder die Kriminalpolizei unter 069/8098-3118. (dr)