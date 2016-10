Für diese Projekte gibt Offenbach das Bundes- und Landesgeld aus

Offenbach - 18,9 Millionen Euro gibt der Bund, das Land packt weitere 11,2 Millionen drauf. Mit diesem Geld investiert die Stadt, deren Anteil an den verschiedenen Projekten bei 4,3 Millionen liegt, in Kindertagesstätten, Schulen und effiziente Straßenbeleuchtung. Von Martin Kuhn

Sozialminister Stefan Grüttner und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir haben gestern 17 Förderzusagen übergeben. Schmuddelwetter: Der Himmel ist grau verhangen. Der Regen fällt ergiebig. Dennoch ist es für den Oberbürgermeister ein „wunderschöner Montagmorgen“. Das ist kaum verwunderlich. Schließlich nimmt Horst Schneider (SPD) gestern ganz offiziell 17 Förderbescheide in Höhe von 30,1 Millionen Euro entgegen. Mitgebracht haben sie Offenbachs Minister in Wiesbaden: Stefan Grüttner (CDU, Soziales) und Tarek Al-Wazir (Grüne, Wirtschaft). Mit finanzieller Unterstützung des Landes kräftig investieren: in Kitas, Schulen, Straßenbeleuchtung, Sport- und Spielplatz. Als „anerkennens- und lobenswert“ bezeichnet der OB diese Zuteilungen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP). Der Verwaltungschef vergisst allerdings nicht, auf die angespannte Finanzlage der Stadt hinzuweisen: „Mit einem guten Ergebnishaushalt kann man seinen Investitionshaushalt füttern – und da sind wir dramatisch unterfinanziert.“ Das wird klar, wenn man die nackten Zahlen betrachtet. Jedes Jahr stehen Offenbach nur „schlappe 25 Millionen Euro“ (Schneider) für Investitionen zur Verfügung. Heißt: Die aktuellen KIP-Mittel verdoppeln locker die Möglichkeiten.