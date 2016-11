Bundespräsident Gauck kommt morgen nach Offenbach

Thema des Besuchs: Integration von Ausländern

+ © dpa Joachim Gauck und seine Lebensgefährtin Daniela Schadt. © dpa

Offenbach - Bundespräsident Joachim Gauck besucht am morgigen Dienstag Offenbach - die Stadt mit dem höchsten Ausländeranteil in Deutschland.

Das Staatsoberhaupt diskutiert in der Lederstadt am Main zunächst (11.15 Uhr) mit Schülern über das "Zusammenleben in Deutschland" und hält anschließend eine Rede zu dem Thema. Seine Gesprächspartner sind rund 20 Jugendliche aus verschiedenen Offenbacher Schulen, die sich schon länger für Integration einsetzen. Nach der Diskussion trägt sich Gauck in das Goldene Buch der Stadt ein, die er zum ersten Mal besucht. Anschließend (12.00 Uhr) steht seine Rede in der Theodor-Heuss-Schule am Berufsschulzentrum Buchhügel vor rund 140 geladenen Gästen auf dem Programm.

Begleitet wird der Bundespräsident von seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt, die aus Hanau stammt. Jeder dritte Einwohner Offenbachs hat dem Statistischen Bundesamt zufolge keinen deutschen Pass. Noch mehr Menschen haben Wurzeln im Ausland - nach Angaben der Stadt etwa die Hälfte ihrer rund 130.000 Einwohner. Bei Gaucks morgigem Besuch wird auch unsere Zeitung vor Ort sein und Sie über die wichtigen Themen aktuell auf dem Laufenden halten. (dpa)