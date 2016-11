Bundespräsident ein Kumpeltyp zum Anfassen

Supergauck unter Schülern

+ © Hartenfelser Bundespräsident Gauck wurde von den Schülern lautstark begrüßt. © Hartenfelser

Offenbach - Offenbach. Eine Stadt, die in der öffentlichen Wahrnehmung allzu oft im Schlagschatten des großen Lichtes Frankfurt verschwindet. Sich häufig vergessen fühlt, manchmal boshaft missverstanden. Beim Besuch an der Theodor-Heuss-Schule schubst Bundespräsident Joachim Gauck eine andere Seite ins Helle. Und das nahezu ohne Allüren. Von Eva-Maria Lill

Endlich ist er da. Drückt sich schwungvoll aus dem schwarzen Edel-BMW. Zwei gestriegelte Security-Typen lenken ihn mit Breitbeinschritt in Richtung Theodor-Heuss-Schule. Da soll Joachim Gauck in zehn Minuten mit Jugendlichen über gelungene Integration in Offenbach sprechen. Danach eine Rede halten, Sektempfang, ein enger Zeitplan. Ein Security-Mann zieht den Anzugsärmel zurück, schaut auf die Uhr. Aber Gauck lässt sich Zeit. Der Bundespräsident schreitet zur Menge. Da quetschen sie sich, Winterjacke an Winterjacke. Schüler, hunderte. Haben Plakate gemalt. „Willkommen“ – auf Italienisch, Arabisch, Russisch. Smartphones recken sich über das schwarze Absperrband, mal schnell ein Selfie. Ein junger Kerl, Kappe, Daunenmantel, klettert auf ein Baumskelett, um Gauck besser sehen zu können. Dazu: Kreischen, Klatschen. Jubel. Das sieht aus, das klingt eher nach Rockstar-Auftritt denn nach schnöder Polit-Prominenz.

Der 17-Jährige lernt auf dem Albert-Schweitzer-Gymnasium und ist einer der 21 Jugendlichen, die gleich mit Gauck im Stuhlkreis diskutieren werden. Mehr als einen Monat hat er gemeinsam mit der Arbeitsgruppe „Schule und Rassismus" seine Präsentation vorbereitet. „Ich will, dass sich Gauck für das interessiert, was wir erzählen", fordert der Offenbacher mit türkischen Wurzeln. „Ich erwarte aber eher politische Allgemeinplätze und nicht viel Persönliches. Immerhin vertritt Gauck nicht sich selbst, sondern die Bundesrepublik."

+ Firat Erinc, 17, Albert-Schweitzer-Schule aus der Türkei: „Bemerkenswert: Herr Gauck hat nicht nur Floskeln abgespult, sondern ist persönlich geworden. Wir Schüler können zwar politisch nicht viel bewegen, solange wir unter 18 sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass unsere Diskussion mit dem Bundespräsidenten auch ihn zum Nachdenken angeregt hat.“ Firat sitzt direkt neben Gaucks Lebensgefährtin, Daniela Schadt. Auch die Hanauerin umweht ein Hauch Glamour: marineblaues Kostümchen, schwarze Pumps, klassische Lederhandtasche und schlichter Schmuck. Partner Gauck tut’s ihr nach und drückt fleißig Hände, grüßt jeden der 21 mit dem immer gleichen langgezogenen „Hallooooo“. Seine Stimme klingt nasal, ein bisschen nach Dieter Bohlen. Der halboffene Stuhlkreis in der Schul-Bibliothek verspricht nicht wirklich Intimität, zumal hinter der Absperrung Dutzende Kameraaugen blitzen. Firat nestelt an seinem Hemd. Nacheinander stellen die drei Schulen ihre Integrationsprojekte vor und zeigen dabei ein der Weltpolitik eher unbekanntes Bild von Offenbach. Eins, das mit Gemeinsamkeit und Toleranz besticht. Ein paar Jugendliche sind nervös, sprechen leise. Nicht so Firat. Mit sicherer Stimme wendet er sich direkt an den Bundespräsidenten. Gauck knöpft sein Jackett auf, streicht sich die rote Krawatte glatt. Seine First-Freundin lächelt ein kleines, putziges Lächeln, die Hände im Schoß gefaltet.

15 Minuten reden die Schüler, die, die gerade nicht dran sind, starren im seligen Leerlauf. Dann startet die Diskussion und alle wachen auf. Vor allem Joachim Gauck, vor allem Daniela Schadt. Sie unterbrechen, haken nach, immer und immer wieder. Und dann die Witze. Sowas wie „Frankfurt ist ja eine Stadt nahe bei Offenbach.“ Alle lachen. Aus dem unnahbaren Superstar wird ein sympathischer, interessierter Jedermann, ein Typ von nebenan. Einer der sich unters Volk gemischt hat und nicht mehr genug davon kriegt. Gauck kommt ins Plaudern. Steht auf, grinst ein letztes Mal in die Runde. Als er geht, hebt er kurz die Hand. Die Schüler bleiben einen Moment stehen, beglückwünschen sich, schlagen ein. Auch Firat ist zufrieden. „Ich bin überrascht, wie locker er war“, sagt der Schüler. Und: „Ich fand’s gut, dass er uns unterbrochen hat, dass man beinahe denken konnte, ihn selbst kennenzulernen. Und nicht bloß den Politiker.“

Für Gauck geht es weiter. Hoch ans Podium und zum Empfang. Vor ihm sprechen andere, er wartet. Knöpft das Jackett wieder zu. Jetzt ist Zeit fürs Händeschütteln, fürs Floskelnaustauschen, fürs Schulternklopfen, für mehr Politik und weniger Rockstar. Schade eigentlich. Denn Gauck wirkt authentischer, wenn er mit locker sitzendem Sakko seine Beine in den Stuhlkreis streckt.