Bundestag segnet Ausbau der A3 ab

Zwischen Offenbacher Kreuz und Anschlussstelle Hanau

Offenbach/Hanau - Es geht um zehn Autobahnkilometer, die es in sich haben: Mit der Verabschiedung des neuen Bundesverkehrswegeplanes hat der Bundestag gestern den Ausbau der A3 zwischen Anschlussstelle Hanau und Offenbacher Kreuz endgültig beschlossen. Politiker und Wirtschaftsvertreter sprechen von einem Meilenstein.

Hocherfreut zeigten sich die Präsidenten der Industrie- und Handelskammern (IHKs) Offenbach und Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, Alfred Clouth und Norbert Reichhold, über die Verabschiedung des Bundesverkehrswegeplans bis 2030 durch den Bundestag und das damit verbundene grüne Licht für den A3-Ausbau. Reichhold erklärte: „Großes Lob für die Bundestagsabgeordneten und alle weiteren Politiker, die sich partei- und bundeslandübergreifend gemeinsam mit unseren IHKs für den achtspurigen Ausbau der Autobahn A 3 zwischen der Anschlussstelle Hanau und dem Offenbacher Kreuz eingesetzt haben, damit dieser noch in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans gekommen ist.“

Clouth ergänzte: „Eine alte Forderung der IHK Offenbach wird endlich in die Tat umgesetzt. Dabei sah es zuerst gar nicht gut für dieses Straßenbauprojekt aus, zumal die hessische Landesregierung sich bei diesem Thema sehr bedeckt hielt. Nach der Verabschiedung des Bundesverkehrswegeplans in Berlin liegt der Ball jetzt eindeutig beim Land Hessen, das für die Planung zuständig ist.“ Hessen Mobil müsse nun unverzüglich mit der Planung beginnen. „Dabei müssen auch Fragen zum Lärmschutz beantwortet und kurzfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Situation, zum Beispiel an der Anschlussstelle Obertshausen oder am Tannenmühlkreisel entwickelt werden“, so die beiden IHK-Präsidenten unisono.

Auch Peter Wichtel, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Obertshausen sprach von einem Meilenstein für die Region. Er betonte zudem, dass er davon ausgehe, dass die Landesregierung und Hessen Mobil „nun die notwendigen Kapazitäten mobilisieren, um den Ausbau möglichst schnell zu realisieren“. Ähnlich äußerte sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Sascha Raabe (Main-Kinzig-Kreis): „Tausenden Pendlerinnen und Pendlern wird in Zukunft der tägliche Stau erspart bleiben.“

Von einer wichtigen Entscheidung für viele Pendler aus dem Main-Kinzig-Kreis sprach auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Katja Leikert (Hanau). In den zurückliegenden Jahren sei es zu einem erheblichen Anstieg des Verkehrs gekommen, die Strecke im Bereich Hanau sei deshalb in den Stoßzeiten überlastet. Sie lenkte den Blick zudem auf die ebenfalls vom Bundestag beschlossene Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes. Damit seien wesentliche Voraussetzungen für eine Realisierung der Nordmainischen S-Bahn geschaffen worden. „Sie nimmt damit ihre nächste Hürde“, so die Christdemokratin. (psh)