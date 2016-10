Defekte Wasserleitung: Es plätschert seit einem Monat 

Keine Reparatur wegen geschütztem Baum

+ © Müller Fußgänger aufgepasst! Am Anlagenring in Höhe der Bachstraße plätschert unaufhörlich das Wasser. Grund: eine defekte Wasserleitung, die auf die endgültige Reparatur wartet (rote Baken im Hintergrund). Es ist weiter strittig, wer’s bezahlt. Derweil fließt das Trinkwasser munter in die Kanalisation. © Müller

Offenbach - Wie der Name sagt: Bachstraße... Tatsächlich hat sich ungewollt ein kleiner Bach gebildet. Seit dem 21. September tritt aus einer Leitung Wasser aus, durchnässt den Anlagenring und die Straße. Könnte längst gemacht sein, nörgelt ein Anwohner. Von Steffen Müller

Ist es aber nicht. Grund: Eine alte Kastanie und die Frage nach den Kostenübernahme. Es ist keine Pfütze mehr, die sich am Hessenring/Ecke Bachstraße gebildet hat. Unter den Sträuchern des Anlagenring versickert es schon gar nicht mehr – gut zehn Zentimeter tief steht das Wasser dort. Mittlerweile läuft es über die Begrenzungssteine auf die Straße, wo es sich zu einem Rinnsal entwickelt und in der Kanalisation verschwindet. Wer dort den Zebrastreifen überqueren will, muss aufpassen, keine nassen Füße zu bekommen.

Der Grund für das ungewollte Feuchtbiotop liegt tiefer – eine defeke Wasserleitung. Genauer gesagt: eine Muffen-Verbindung zwischen zwei Rohren, die sich verschoben hat. Seit dem 21. September ist diese undichte Stelle im rund 270 Kilometer langen Leitungsnetz bekannt, ein Loch gegraben und mittels Baken gesichert. Einfach abgedreht wurde sie noch nicht. Immerhin handelt es sich nicht um eine Versorgungsleitung für Haushalte. Die Anlieger sollten nicht auf dem Trockenen sitzen.

Als einzige Maßnahme wurde das Wasser nur soweit möglich abgedreht. So jedoch gelangt das kostbare Nass auch an die Oberfläche und überschwemmt die angrenzende Flora. Dass der Defekt nicht umgehend repariert wurde, liegt an einem einzelnen Baum. Die Wasserleitung läuft nämlich direkt unter einer alten Kastanie. Um die Muffe auszutauschen und das Leck in der Verbindung zu stopfen, müsste sie gefällt werden. Aber: „Der Park ist eine denkmalgeschützte Anlage. Deshalb soll der Baum, der in gutem Zustand ist, erhalten bleiben“, sagt Annette Glowania, die beim Amt für Stadtplanung für die Grünflächen verantwortlich ist.

Glowania steht in engem Austausch mit dem Zweckverband Wasserversorgung Stadt und Kreis (ZWO). Seit Anfang des Jahres ist der ZWO für die Wasserversorgung und damit auch die Leitungen in Offenbach verantwortlich. Bislang suchten ZWO und das Amt für Stadtplanung nach einer Lösung, das Rohr zu reparieren, ohne die Kastanie zu fällen. Und die ist mittlerweile gefunden. Die Wasserleitung wird neu verlegt und führt demnächst um die Baumwuzeln herum. Die Pläne dafür sind fertig, ein Gutachter hat sie abgesegnet. Doch bevor sie umgesetzt werden, muss eine weitere Frage geklärt werden: Wer zahlt das Ganze?

Rund 14.000 Euro kostet die Verlegung des Rohres. Bislang haben ZWO und Stadtplanung noch nicht endgültig geklärt, wer den fünfstelligen Betrag übernimmt. Beide Parteien wollen ungern zahlen, sind aber optimistisch, dass man sich „irgendwie einigen werde“. Von Seiten der ZWO-Pressestelle heißt es: „Das ist ein Zustand, der uns alle nicht erfreut. Wir hoffen, dass er schnellst möglich behoben werden kann.“

Sobald sich ZWO und Stadtplanungsamt geeinigt haben, wird die Energienetze Offenbach (ENO), eine Tochtergesellschaft der EVO, mit der Reparatur beginnen. Sprecher Martin Ochs ist informiert. „Wir warten nur darauf, dass der Auftrag bei uns eingeht.“ Schätzungsweise wird es dann eine Woche dauern, bis das Rohr um die Kastanie verlegt ist. So lange wird weiter Wasser an die Oberfläche fließen...