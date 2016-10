Diplomanden präsentieren in HfG-Aula ihre Design-Ideen

Beistelltisch wird zur Bank

Offenbach - Gleich sieben Studenten des Fachbereichs Design erhielten ihre Diplome in der Aula der Hochschule für Gestaltung. Eine der Arbeiten war dabei so geheim, dass sie an dem Abend gar nicht gezeigt werden durfte. Von Claus Wolfschlag

„Top secret“, äußert Fenglin Zhang über sein offenbar innovatives Produkt „Cube“, das als Kooperationsprojekt bei Bosch-Thermotechnik entstanden ist. So kann, beziehungsweise darf lediglich ein schwarzes Plakat auf die Existenz von Zhangs Schaffen hinweisen. Ganz im Gegensatz zu Pia Scharf, die sich mit dem Spiel „Stock Market Stampede“ gerade zur Aufgabe gesetzt hat, Geheimnisse zu lüften. So sollen 9- bis 14-Jährige spielerisch in die Welt der Börse eintauchen. Man wählt einen Avatar, kann sich anhand von übermittelten Nachrichten über den möglichen Verlauf der Zukunft informieren und dann mit Fußball-, Öl- und Nahrungsmittelaktien spekulieren. Die sich verändernden Börsenkurse werden angezeigt, doch niemand verliert hier Haus und Hof, wenn es mal schief geht. Nur ein ausgedruckter Beleg zeigt an, ob man virtuelles Geld gewonnen hat. „Das Spiel ist ein Kooperationsprojekt mit dem Kindermuseum Frankfurt, in dessen Räumen es auch aufgestellt werden soll. Es geht dabei darum, Kindern die Börse nahe zu bringen, zugleich aber auch zu vermitteln, wie man mit Geld umgehen sollte“, sagt Scharf.

Ebenfalls spielerisch nähert man sich mit Raoul Wilkens elektronischem Drumpad der Musik. Das Schlagfell der elektronischen Bongo-Trommel ist durch eingearbeitete Leiterbahnen mit dem Rand des Instrumenten-Kessels verbunden. Eine Hand kann somit trommeln, während die andere Hand die Töne durch Betätigung der Einstellungsregler direkt verändert. Das Musikinstrument „DP5“, das auch visuelle Reize zurückgibt, ist vor allem für Diskjockeys entwickelt worden.

Häuslichen Aspekten widmen sich die Arbeiten Marthe Schliephackes und Joongyoun Chos. Schliephacke hat mit „Micado“ ein leicht veränderbares Möbelsystem entwickelt, das sich vor allem für kleine Wohnungen eignet. Es gelte dem Problem entgegen zu wirken, dass eine Wohnung im Laufe der Zeit immer voller werde, sagt sie. Acht Personen hat sie dazu nach deren Bedürfnissen interviewt – Familien, Paare, Singles. Diese Erkenntnisse münden ihrem Wohnmodul, das aus einem großen Regal besteht und zum Kleiderschrank umfunktioniert werden kann. Mehr noch: Das Bett wird zur Couch, das Sideboard zum Beistelltisch. Mit einem Schraubenzieher ist alles rasch montiert.

Sie selbst wohne derzeit in 35 Quadratmetern, erläutert Schliephacke. Somit ist sie ein potenzieller Nutzer ihres Möbelsystems. „Wenn ,Micado’ aber ein großer Erfolg werden sollte, kaufe ich einfach Schloss Neuschwanstein und bin dann auf diese Weise das Platzproblem los“, lacht Schliephacke.

Da aber auch in Schloss Neuschwanstein die eine oder andere Zimmerpflanze ihren Platz finden möchte, hat sich Joongyoun Cho intensiv mit deren richtiger Pflege auseinander gesetzt. Pflanzen dienen der Verbesserung des Raumklimas. Gleichzeitig gilt es, verantwortungsbewusst mit ihnen umzugehen. Das Pflanzenpflege-Set „Ring“ besteht aus drei Teilen: Einer rundlichen Gießkanne, einem Bluetooth-Sensor, der in der Erde des Pflanzentopfes steckt, und dem Hub, also dem Sammelpunkt der Daten. Der Hub zeigt dem Pflanzenfreund somit jederzeit an, wann sein grüner Freund mal wieder nach einem kräftigen Guss mit der Gießkanne dürstet.

Zwei weiteren Arbeiten geht es um konkrete Verbesserungen in Alltagssituationen. Hyun-Hee Jo entwickelt mit seiner Smartphone-App „Focus“ eine Plattform für das Gesundheitswesen. So können Arztpraxen, Labore und Patienten jederzeit leicht Zugang zu den spezifischen Krankenakten haben. Wege sollen abgekürzt werden, doch ob diese Abkürzung auch den Datenschutz beinhaltet, wird an diesem Abend nicht näher behandelt. Sinja Möller wiederum möchte mit dem Konzept „Mobility by the way“ das Bahnfahren sinnlicher machen. Die Vollverglasung von S-Bahn-Waggons soll neue Ausblicke ermöglichten. Im Tunnel sind die Fensterflächen mit Videoclips, Werbung und Nachrichten bespielbar. So soll der Nutzer die Zeit auf längeren Fahrten nicht nur absitzen, sondern seine Lebenszeit mit interessanten Impressionen beleben.