3 Doors Down rocken die Offenbacher Stadthalle

Kraftvolle Leichtigkeit

+ © Ungeheuer Brad Arnold von 3 Doors Down: Die US-Band überzeugte mit rockigem und poppigem Sound. © Ungeheuer

Offenbach - „Gott beschütze euch!“ Immer wieder ruft der Sänger Brad Arnold diese Worte in das Publikum hinein. Sonst mag der Sänger nicht viel mit dem Publikum plaudern. Von Thomas Ungeheuer

Bereits als die 1996 in Escatawapa (Mississippi) gegründete Rock-Band 3 Doors Down einen ihrer ersten Songs wie „It´s Not My Time“ spielt, klingt das, was man hört, perfekt. Makellos erscheint die Mischung aus Rock, Post-Grunge und Pop. Pop? Ja, denn gleichwohl der Sound des Quintetts druck- und kraftvoll aus den Boxen kommt, haben viele Melodien eine poppige Leichtigkeit. Eine, die auch ein Publikum anspricht, dem sonst weniger die Musik mit härterer Gangart gefällt.

Nur tanzbar sind die meisten Lieder von 3 Doors Down dann doch nicht. Zwar liefern die Amerikaner soliden Mainstream. Dennoch sind die Rhythmen ihrer Stücke so anspruchsvoll, dass es Mühe bereitet, im Takt mitzuklatschen. So ist in der Tat um ein Vielfaches mehr an Bewegung auf der Bühne als im Saal. Brad Arnold (Gesang), Chet Roberts (Gitarre), Chris Henderson (Gitarre), Greg Upchurch (Schlagzeug) und Justin Biltonen (Bass) kommen nur dann etwas zur Ruhe, wenn sie eine Ballade wie „Let Me Be Myself“ interpretieren. Allerdings wünscht sich so mancher etwas weniger Süßliches und Weinerliches bei diesem Song. Vielleicht auch einen Text, der nicht so sehr aus allseits bekannten Bausteinen zusammengesetzt ist. Auch eine etwas größere Vielfalt an Klängen würde dem Konzert gut tun. Doch die bleibt aus. Wirklich nachhaltig betrüben mag dies jedoch nicht.

Ohne Ermüdungserscheinungen spielen 3 Doors Down ausschließlich Songs aus ihrem eigenen Repertoire. Dabei wäre es durchaus spannend, von dieser Band einmal Interpretationen von Stücken von Pearl Jam, Soundgarden oder Hootie and The Blowfish zu hören. Verwandtschaften lassen sich zumindest feststellen. Aber 3 Doors Down überraschen dann doch noch ihr Publikum in Offenbach, wenn sie bei ihrem Hit „Kryptonite“ kurz einen Part des Songs in einer Reggae-Version bringen. Hier halten auch sämtliche Fans ihre Smartphones in der Höhe, um zu filmen. Mit dem abwechslungsreichen und vielfarbigen Bühnenlicht erzeugt dies stimmungsvolle Bilder. Es bleibt also zu hoffen, dass Brad Arnolds Versprechen, möglichst schon im nächsten Sommer nach Offenbach zurück zu kommen, wahr wird. Vielleicht hört man dann neue Versionen von „Here Without You“ oder „When I‘m Gone“. Wer weiß?