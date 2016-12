Ehepaar ringt mit Umweltamt um Fällung einer Eiche

Acht Jahre Streit ums Laub

+ © Schade Wolfgang Kallenbach auf seiner Terrasse. Trotz täglichem Kehren ist sie von Laub bedeckt. „Es ist für uns nicht mehr zumutbar“, sagt der Rentner. © Schade

Waldhof - Seit acht Jahren fordert das Ehepaar Kallenbach aus Waldhof die Fällung einer Eiche neben ihrem Grundstück. Für die Senioren wird die Beseitigung des herabfallenden Laubs zu einer zunehmenden Belastung. Die Stadt lehnt dies ab. Von Veronika Schade

Direkt neben einem Park mit altem Baumbestand zu wohnen, klingt idyllisch. Das Ehepaar Kallenbach aus der Straße Trappbörnchen in Waldhof empfindet dies jedoch völlig anders. Sobald es Herbst wird, fällt das Laub, das zwei rund 20 Meter hohe Stieleichen abwerfen, in großen Mengen aufs Grundstück der Kallenbachs, so dass tägliches Kehren unausweichlich ist. Was für jüngere Menschen nur eine lästige Notwendigkeit wäre, ist für das Ehepaar kaum noch zu schaffen. „Wir gehen auf die 80 Jahre zu. Es geht körperlich einfach nicht mehr“, sagt Wolfgang Kallenbach. Das Laub sammele sich auf dem Flachdach des Hauses und verstopfe die Wasserabflüsse, weshalb er immer wieder raufsteigen müsse. Herabfallende Eicheln hätten seine Frau bereits leicht verletzt, und selbst im Sommer störe die dichte Baumkrone. „Wir haben gar kein Sonnenlicht auf dieser Seite des Hauses“, beklagt Sylvia Kallenbach.

Für die beiden gibt es nur eine Lösung: Zumindest eine der Eichen muss weg. „Der Baum ist nur 2,86 Meter vom Zaun entfernt“, argumentiert der Rentner. „Als wir das Haus vor 40 Jahren gebaut haben, betrug der gesetzliche Mindestabstand vier Meter, heute sind es sogar fünf Meter.“ Zeitgleich pflanzte die Stadt die Setzlinge im benachbarten Park. Dass sie sich, zu mächtigen Bäumen herangewachsen, so auf die Lebensqualität auswirken würden, ahnte Kallenbach nicht. „Sonst hätte ich schon früher eingegriffen.“

Seit acht Jahren kämpft das Paar für eine Baumfällung. In einem dicken Ordner dokumentiert es seinen gesamten Schriftverkehr – mit dem ESO, dem Anwalt, dem Umweltamt und jüngst auch mit dem Oberbürgermeister. Bisher ohne das erwünschte Ergebnis. „Ein moderater Rückschnitt ist alles, was im Sinne der Stadt vertretbar ist und angeboten werden konnte“, sagt Umweltamtsleiterin Heike Hollerbach. Der fragliche Baum stehe seit 2004 mit einem Stammumfang von weit mehr als 60 cm unter dem Schutz der damals erlassenen Satzung zum Schutz der Grünbestände in Offenbach. Der Baum sei gesund und stelle keine Gefahr für Personen oder Sachen dar.

2014 gab es einen Termin vor dem Schiedsamt, bei dem sich der ESO bereit erklärte, den Baum zu fällen. Im Gegenzug erklärte das Ehepaar sich bereit, eine Ersatzpflanzung zu bezahlen. Das Umweltamt lehnte ab. „Der erhöhte Pflegeaufwand ist für den privaten Eigentümer im Verhältnis zu den Vorteilen für das städtische Klima und die Stadtgestaltung durchaus zumutbar“, so Hollerbach. Gewisse Unannehmlichkeiten müssten hingenommen werden. Auch sei es dem Ehepaar zuzumuten, für diese Arbeiten eine Firma zu beauftragen, selbst wenn es mit Kosten verbunden sei.

Sylvia Kallenbach berichtet von einem Baum in derselben Straße, von dem es auch anfangs geheißen habe, er dürfe nicht gefällt werden – und der dann eines Tages doch weg war. „An anderen Stellen geht es doch auch. Warum nicht auch hier?“, schüttelt sie den Kopf und wirft dem Amt vor, mit zweierlei Maß zu messen. Hollerbach erklärt, dass der fragliche Baum nicht gesund gewesen sei. „Wir haben dem Ehepaar immer wieder Entgegenkommen gezeigt, indem wir die Eiche auf Kosten der Stadt stutzen ließen“, sagt die Umweltamtsleiterin. Doch Kallenbachs kämpfen weiter, sprechen von „Umweltdiktatur“. Sie wollen vor Gericht ziehen. „Wir würden sogar so weit gehen, hier wegzuziehen“, sagt Sylvia Kallenbach. „Ich kann nicht mehr.“