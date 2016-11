362 Einbrüche im Stadtgebiet

Aufklärungsquote bei 45 Prozent

Offenbach - Wohnungseinbruch ist eines der Delikte, die die Bürger am meisten verunsichern. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei im Stadtgebiet 362 Wohnungseinbrüche, allerdings gelangten die Täter nur in 175 Fällen an ihr Ziel.

Immerhin konnte die Aufklärungsquote um 18,6 Prozentpunkte gesteigert werden auf 45 Prozent. Dabei liegt Offenbach in einem traurigen Trend: Die gemeldeten Delikte nahmen bundesweit in den vergangenen fünf Jahren um 35 Prozent zu, auch die durchschnittliche Schadensumme stieg mit 3250 Euro auf neue Rekordhöhen. Allein die versicherten Schäden summieren sich aktuell auf fast eine halbe Milliarde Euro im Jahr. Der schlimmste Faktor unter all diesen Schreckensmeldungen ist jedoch: Durch das gewaltsame Eindringen in den wichtigsten Rückzugs- und Wohlfühlort muss knapp ein Zehntel der betroffenen Bürger sogar umziehen, weil sie es in den so beeinträchtigten eigenen vier Wänden nicht mehr aushalten.

Trotz intensiver Ermittlungsarbeit liegt die Aufklärungsquote für Wohnungseinbrüche landesweit deutlich unter den lokalen Zahlen – etwa bei 15 Prozent. Gründe sind unter anderem die Zunahme reisender Profi-Tätergruppen oder die Verlagerung der Hehlerwege, über die früher viele Einbrecher gefasst werden konnten, nach Osteuropa. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter bezeichnete Deutschland unlängst aufgrund der derzeitigen Entwicklungen als „Einbrecher-Eldorado“. Die gute lokale Bilanz lässt sich erklären: Anfang 2015 kam es zu einer Häufung von Wohnungseinbrüchen in Lauterborn und auf der Rosenhöhe. Aufgrund der Täterbeschreibung firmierte das Verfahren unter „Daltons“; in den Fokus geriet eine Gruppe aus zwölf deutsch-marokkanischen Männern, der später 70 Wohnungs- und 65 Geschäftseinbrüche zugeordnet wurden.

Einfach die Rollläden zu schließen hilft leider nicht, betont VdS, Europas größtes Institut für Einbruchschutz, in einer Mitteilung. Grund: Ihre Widerstandskraft gegen Einbrecher ist gering. Kriminaloberrat Harald Schmidt, Initiator der Initiative K-Einbruch unter Schirmherrschaft des Bundesinnenministers, erklärt: „Es gibt kein besseres Signal an die Täter, dass Ihr Haus leer steht. Das ist für die Langfinger eine Einladung, sich in aller Ruhe ans Werk zu machen.“

Auch Fenster in höher gelegenen Stockwerken sind gefährdet. „Einbrecher tragen keine Leitern mit sich herum, sie wollen schließlich nicht auffallen“, weiß Schmidt. „Aber sie nutzen jedes vor Ort verfügbare Material. Erklettert ein Täter einen Balkon, ist er für Passanten meist nicht mehr zu sehen und kann in aller Ruhe ’arbeiten’. Hausgaragen oder Gartenhäuser, in denen Steighilfen wie Gartenmöbel oder Mülltonnen lagern, sollten also immer abgeschlossen sein.“ Das ist keineswegs selten. So gelangte in der Nacht auf den 18. Oktober ein Täter in der Bismarckstraße an ein Fenster. Er hatte einen Müllcontainer an die Hauswand geschoben.

Ansonsten hilft eine fachgerechte Sicherung, gegebenenfalls schon kostengünstige Nachrüstprodukte. „Die stoppen selbst die Experten in den Prüf-Laboratorien, wie unsere Dokumentationen auf YouTube zeigen“, heißt es von VdS. Das wird teilweise sogar finanziell unterstützt. „Die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert jetzt Einbruchschutz-Nachrüstungen mit bis zu zehn Prozent der förderfähigen Kosten, bis zu 1 500 Euro pro Wohneinheit bei einer Mindestinvestition von 2000 Euro.“ (mk)