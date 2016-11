FDP-Fraktion hat Prioritäten festgelegt

Ergebnisse der Klausurtagung

Offenbach - Eine Willkommenskultur für neue Unternehmen, die Zukunft des Einzelhandelsstandorts, eine Sicherstellung des Bildungsprogramms und mehr Sauberkeit sind die Themenschwerpunkte der FDP-Fraktion für das kommende Jahr. Das ist das Ergebnis einer Klausurtagung.

Dazu wollen die Liberalen politische Initiativen im Sinne ihres Kommunalwahlprogramms und des Koalitionsvertrags in die Wege leiten und unterstützen. So sollen die Genehmigungsverfahren für gewerbliche Bauanträge beschleunigt werden. „Denn laut IHK-Umfrage haben Kreisgemeinden wie Obertshausen und Langen Offenbach längst abgehängt“, betont FDP-Fraktionschef Oliver Stirböck. Ziel ist es, dass die Stadt etwa gewerbliche Bauanträge binnen eines Monats entscheidet.

In diesem Sinne strebt die FDP auch einen individuellen Online-Zugang für Unternehmen zu allen Rathaus-Dienstleistungen an, die unternehmensrelevant sind: So sollen perspektivisch Firmen sämtliche Verwaltungs-Prozesse digital abwickeln können - von Gewerbeflächen, über Abfallentsorgung bis zur Baugenehmigung. Die Partei will das Bürgerbüro auch insgesamt stärken.

Anstehende Investitionen in der Innenstadt - etwa ehemalige City-Passage, Toys’R’Us-Center - ermöglichten nach Auffassung der FDP eine gewisse „Neuordnung des Angebots“ und damit die Chance zu einer Neuprofilierung der Innenstadt. Dazu regen die Freidemokraten eine aktuelle Einzelhandelsstudie an, die Angebotslücken ebenso aufzeigt wie das, was an Ansiedlungen aufgrund des Kundenpotenzials realistisch ist. „Nur so kann die Stadt den Investoren sagen, was sie von ihnen erwartet“, sagt Stadtverordneter Dominik Schwagereit.

Von Ostfriesland bis Mauritius: Koalitionen in der Region Zur Fotostrecke

Um den Einkauf in Offenbach attraktiver zu machen, strebt die Partei eine Parkkostenerstattung für Kunden ebenso an wie eine bessere Anbindung Oberrads und Fechenheims mit dem öffentlichen Nahverkehr. Die von der Vorgängerkoalition geplante Komplettsperrung der Waldstraße zum Marktplatz hin schließt die FDP aus. „Dies würde Kunden abschrecken.“ Die FDP freut sich zudem, dass eine ihrer zentralen Forderungen im Wahlkampf, die Einrichtung einer Stabsstelle Sauberes Offenbach nun bald umgesetzt wird. Sie will zudem ihre Forderungen nach einem nach einem Freiwilligen Polizeidienst und einem Anti-Graffiti-Mobil möglichst bald umgesetzt sehen. (mk)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa