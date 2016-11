Feuerwehr rettet schlafenden Mann aus brennendem Bett

Feuer in mehrgeschossigem Wohnhaus

Offenbach - Durch ein offenes Fenster entdeckt die Feuerwehr einen schlafenden Mann in einem brennenden Bett. Die Einsatzkräfte reagieren sofort.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 7 Uhr meldete ein Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einem Erdgeschossfenster in der Wilhelmstraße 65 in Offenbach. Wie die Feuerwehr mitteilte, bestätigte sich diese Meldung am Einsatzort. Durch das offene Fenster entdeckten die Brandschützer kurz darauf eine in einem teils brennenden Bett schlafenden Mann. Die Feuerwehr schritt sofort ein, weckte den mann und brachte ihn in Sicherheit. Er und zwei weitere Bewohner wurden dem Rettungsdienst übergeben. Das Trio konnte vor Ort behandelt werden und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Gleichzeitig zur sofort eingeleiteten Rettung bekämpfte ein zweiter Trupp den Brand, ein dritter Trupp kontrollierte die restlichen Wohnungen des mehrgeschossigen Wohnhauses. Abschließend wurden noch die üblichen Lüftungsmaßnahmen erledigt, der Einsatz war gegen 8 Uhr beendet. Die Berufsfeuerwehr wurde bei dem Einsatz von der Freiwilligen Feuerwehr Waldheim unterstützt. Die Schadenshöhe und die Ursache für den Brand sind noch nicht bekannt. Bereits am Samstagnachmittag mussten die Einsatzkräfte am Platz der deutschen Einheit ein Feuer in einem Wohnhaus löschen. (dani)

