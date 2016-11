Freiwillige für mehr Sicherheit in Offenbach

Ehrenamtliche sollen Polizeidienst leisten

Offenbach - Auf Seite 41 des Koalitionsvertrags hat es das Tansania-Bündnis bereits erwähnt: „Mit der Einführung des ehrenamtlichen Freiwilligen Polizeidienstes unterstützen wir die Stadtpolizei.“

Jetzt äußert sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Oliver Stirböck erstmals zu den Plänen zur Wiedereinführung des Freiwilligen Polizeidienstes. Die ehrenamtlichen Helfer sollen „ein Element für mehr Sauberkeit und das Sicherheitsgefühl in der Stadt“ sein. Vor allem in der Innenstadt, den Wohnanlagen rund um die City sowie in zentralen Parkanlagen sollen sie Präsenz zeigen. Nach einer 50-stündigen Grundausbildung werden die Hilfspolizisten mit sogenannten „Jedermannsrechten“ ausgestattet. Sie können Bürger befragen, deren Personalien feststellen oder Platzverweise aussprechen. Über alle polizeilichen Kompetenzen verfügen sie aber nicht. Die Hilfspolizisten sind nicht bewaffnet und es ist ihnen nicht gestattet, Personen oder Eigentum anderer zu durchsuchen.

Stirböck hofft, dass durch die Ehrenamtlichen mehr Ordnungswidrigkeiten gemeldet werden und die Polizei bei ihrer Arbeit entlastet wird. Ob die Stadtpolizei die Helfer tatsächlich einsetzen kann, ist aber unklar. Der Freiwillige Polizeidienst ist nämlich dem Polizeipräsidium Südosthessen angegliedert und nicht dem Ordnungsamt. Dennoch übernimmt die Stadt die Kosten. Die Sicherheitskräfte erhalten sieben Euro pro Stunde und dürfen bis zu 25 Stunden pro Monat arbeiten. Bewerben kann sich jeder mit einem sauberen polizeilichen Führungszeugnis.

Bereits von Oktober 2000 bis Dezember 2001 hatte es in Offenbach einen Modellversuch mit dem Freiwilligen Polizeidienst gegeben. Aus Kostengründen entschied sich die damalige Regierung aus SPD, Grünen und Freien Wählern gegen eine Fortführung. Die aktuelle Tansania-Koalition ist aber von dem Projekt überzeugt. Ende dieses oder Anfang des nächstens Jahres wird sie im Stadtparlament einen entsprechenden Antrag einbringen, der wahrscheinlich eine Mehrheit bekommt. Wann die erstem Freiwilligen in Offenbach patrouillieren, ist aber noch unklar. (stm)

