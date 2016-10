Freude über A3-Ausbaupläne

Politiker und Wirtschaft loben Wende in Berlin

Offenbach - Große Resonanz auf den Bericht unserer Zeitung über die überraschenden, positiven Signale für den A3-Ausbau: René Rock (Seligenstadt), Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfaktion, lobte, dass Union und SPD im Bundestagsausschuss für Verkehr an einem Strang ziehen.

Rock attackierte zudem Hessens Verkehrsminister von den Grünen: „Ich freue mich sehr, dass die Bundestagsabgeordneten unserer Region das erreicht haben, was Tarek Al-Wazir am liebsten blockiert hätte." Auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Jens Zimmermann (Groß-Umstadt) lobte, dass sich der Verkehrsausschuss für eine Höherstufung des Projektes im Rahmen der Aufstellung des neuen Bundesverkehrswegeplanes ausgesprochen hat.

Jetzt müsse die höhere Dringlichkeitsstufe des Vorhabens auch weiterhin in den noch andauernden Beratungen des Ausschusses bestehen bleiben. Er verwies auch auf den „Flaschenhalseffekt“ des betroffenen A3-Abschnittes in Richtung Flughafen und die damit verbundenen Stau-Folgen. Nach eigenen Angaben hatte sich Zimmermann zusammen mit SPD-Bundestagsabgeordneten Sascha Raabe (Wahlkreis Hanau) zuvor ans Verkehrsministerium gewandt. Markus Weinbrenner, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Offenbach, sagte: „Eine alte Forderung der IHK wird endlich in die Tat umgesetzt.“ - (psh)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa