Nach schwerem Unfall werden Schüler über Straße begleitet

Sicher zur Schule gelotst

+ © Georg Bei der Verkehrssicherheitswoche macht das Ordnungsamt derzeit mit verschiedenen Aktionen auf den sicheren – und richtigen – Schulweg aufmerksam. Kein Verständnis zeigt es dabei für rücksichtslose „Elterntaxis“. Ordnungshüter und Schüler verteilten gestern Denkzettel vor der Grundschule Bieber. © Georg

Offenbach - Auf dem Weg zur Friedrich-Ebert-Schule müssen Kinder aus dem Neubaugebiet An den Eichen die viel befahrene Mühlheimer Straße überqueren. Infolge eines Unfalls wurde der Fußgängerüberweg umgebaut und ein Lotsendienst eingeführt. Von Veronika Schade

Acht Uhr morgens, kurz vor Schulbeginn. Auf vier Spuren sausen Autos an wartenden Grundschülern vorbei. Kinder, die vom stetig wachsenden und vor allem bei Familien beliebten Neubaugebiet An den Eichen zur Friedrich-Ebert-Schule wollen, müssen täglich einen neuralgischen Verkehrspunkt passieren: Die Mühlheimer Straße in Höhe der Ulmenstraße. Seit einigen Wochen stehen ihnen dabei Helfer in strahlendem Gelb zur Seite. Verkehrslotsen sorgen dafür, dass sie auch wirklich sicher ankommen.

Wie gefährlich diese Kreuzung ist, bewies vor einem knappen Jahr ein schrecklicher Unfall. Der zehnjährige Dominik wurde auf dem Fußgängerüberweg trotz grüner Ampel von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Lesen Sie dazu auch: Angst auf dem Schulweg Seine Eltern nahmen daraufhin zusammen mit dem Schulelternbeirat den Kampf mit den Behörden auf, um die Querung zu entschärfen. Ein Kraftakt, wie Beiratsmitglied Michael Tufar berichtet: „Die Stadt hat keine Notwendigkeit gesehen und darauf verwiesen, dass es sich um eine Bundesstraße handelt. Für die sei das Land zuständig. Das Land wiederum sah die Stadt in der Pflicht. Von allen Seiten wurde nur gemauert.“

Die Beharrlichkeit der Eltern zahlte sich schließlich doch aus. Für knapp 100.000 Euro baute die Stadt die Überquerung in den Herbstferien um. Zusätzliche Beschilderung, eine neue Signalsteuerung mit Taster und längeren Grünphasen sowie eine ums Doppelte verbreiterte Mittelinsel sind fertig, eine mobile Blitzanlage soll folgen. „Es ist besser geworden. Davor war das eine Vollkatastrophe“, sagt Julien Pelesic, dessen Sohn in diesem Jahr eingeschult wurde. Er begleitet ihn auf seinem Schulweg – mit dem Ziel, dass er ihn später alleine schafft. „Ein schlechtes Gefühl aber bleibt trotzdem“, bedauert er.

Das Gefühl und die objektive Sicherheit verbessern wollen die Verkehrslotsen. Eduard Pogadl, früherer Polizist und Initiator der Schul-Lotsendienste in Offenbach, ist froh, dass es sie nun auch an der Friedrich-Ebert-Schule gibt. „1991 ist hier ein Kind tödlich verunglückt“, erinnert er sich. „Schon damals forderten wir mehr Sicherung. Das Tempolimit wurde dann von 60 auf 50 Stundenkilometer reduziert. Leider musste noch ein schlimmer Unfall passieren, bis sich endlich mehr tut.“ Der Schulelternbeirat um Michael Tufar habe tolle Arbeit geleistet.

Die irrsten Autofahrer der Welt Zur Fotostrecke

15 Eltern konnte Tufar für den Lotsendienst gewinnen, die sich nun morgens abwechseln. Geschult wurden sie von der Verkehrswacht Offenbach, die ebenfalls an der Schule Posten bezieht. „Das größte Problem an der Mühlheimer Straße ist überhöhte Geschwindigkeit“, beobachtet Vorsitzender Leonhard Gallei. Und ein allgegenwärtiges Problem seien Spur- und Richtungswechsel ohne zu blinken. „Das kostet zehn Euro Bußgeld. Aber an der fehlenden Moral vieler Autofahrer ändert es nichts.“

Über fehlende Moral ärgert Tufar sich auch an anderer Stelle – Stichwort Elterntaxi. In bis zu drei Reihen parken Eltern, die ihren Nachwuchs direkt vors Schultor kutschieren wollen, an der Straße Zum Wiesengrund. Mitglieder des Schulelternbeirats stellen sich deshalb seit einem Jahr morgens dort auf und weisen die Eltern darauf hin. „Bei 90 Prozent hat es gefruchtet, aber leider gibt es immer noch einige, die unbelehrbar sind“, berichtet er.

Das weiß auch das Ordnungsamt, das immer wieder auf das Thema aufmerksam macht. So auch dieser Tage innerhalb der sogenannten Verkehrssicherheitswoche, die mit einigen Aktionen einhergeht. So wurden am Montag vor der Eichendorffschule „grüne Daumen oben“ und „rote Daumen unten“ verteilt. Gestern gab es vor der Grundschule Bieber Denkzettel, heute werden vor der Lauterbornschule Smileys und Hausaufgabengutscheine vergeben. Und in hartnäckigen Fällen kostenpflichtige Verwarnungen.