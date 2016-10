Unfall in Bürgel

+ © Georg Eine Frau und ihr drei Jahre altes Kind wurden leicht verletzt, als sie mit ihrem Wagen gegen eine Hauswand prallten © Georg

Offenbach - Eine 39-jährige Fahrerin und ihr drei Jahre altes Kind wurden leicht verletzt, als sie mit ihrem Wagen am Sonntag gegen 14 Uhr in der Altkönigstraße in Bürgel frontal gegen eine Hauswand prallten.

Das Auto ist aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer eines schwarzen Pkw den Unfall gesehen haben müsste. Er sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei (Tel.: 069/80985100) zu melden. (bg)