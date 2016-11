Gaspreis sinkt, Strompreis stabil

Gute Nachrichten für Kunden von GVO und EVO

Offenbach - Gute Nachrichten für Gas- und Stromkunden der Energieversorgung Offenbach AG (EVO) und deren Tochter Gasversorgung Offenbach GmbH (GVO): Die Unternehmen teilten mit, dass die Gaspreise erneut sinken und die Strompreise immerhin stabil bleiben.

Wie die GVO konkretisiert, sinkt der Preis in der Grundversorgung zum 1. Januar 2017 um durchschnittlich 7,5 Prozent. Damit reduzierten sich die Kosten für die Gasheizung bei einem Drei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden um 119 Euro pro Jahr. Der Verbrauchspreis gehe um 0,5 Cent pro Kilowattstunde netto zurück, der jährliche Grundpreis bleibe gleich.

Die Preissenkung sei vor allem durch niedrigere Beschaffungskosten, interne Prozessoptimierungen und geringere Netzentgelte möglich geworden, die man an die Kunden weitergebe, so ein Sprecher. Dies sei bereits die dritte Preissenkung in zwei Jahren.

Trotz eines Anstiegs der Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage um einen halben Cent auf 6,88 Cent pro Kilowattstunde hält die EVO ihre Strompreise zum Jahreswechsel stabil. Man könne die gestiegenen staatlichen Preisbestandteile durch gesunkene Beschaffungskosten und Effizienz auffangen, heißt es. Damit bleiben die Strompreise auch im nächsten Jahr unverändert. - mic

