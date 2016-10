Grapscher im S-Bahnhof Marktplatz unterwegs

Polizei sucht Belästigte und Zeugen

Offenbach - Am vergangenen Samstag hat ein Mann laut Polizei mehrere Fahrgäste auf der B-Ebene des S-Bahnhofs Marktplatz bedrängt und unsittlich berührt. Die Polizei sucht nun die betroffenen Personen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Die Polizei ermittelt derzeit in einem Fall von Belästigung, der sich am letzten Samstagnachmittag, 15. Oktober, auf der B-Ebene des S-Bahnhofs Marktplatz ereignet hat. Dort hatte ein Mann gegen 16.20 Uhr mehrere weibliche und männliche Fahrgäste bedrängt und zum Teil unsittlich berührt. Eine Polizeistreife nahm den Mann, der mit einer roten Hose bekleidet war und ein "Veilchen" am Auge hatte, fest. Da aber die betroffenen Personen zwischenzeitlich den Bahnhof verlassen hatten und somit nicht bekannt sind, bitten die Beamten sie nun, sich bei der Offenbacher Kripo unter 069/8098-1234 zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. (jrd)

