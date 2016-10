OPG-Chefin und HfG-Professor stellen neuen Stadtteil vor

Ankern im Hafenbecken

Offenbach - Führung durch das neue Hafenviertel finden in regelmäßigen Abständen statt. In einem Rundgang am Wochenende stellte Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft (OPG) die Baukultur im neuen Stadtteil in den Vordergrund. Von Harald H. Richter

Hochwertiger Mietraum und stilvolle Eigentumswohnungen in maritimem Ambiente sind zwischen Hafenplatz und künftiger Dünenlandschaft in den ersten Baufeldern entstanden, ergänzt um Büro- und Gewerbeflächen. Und so soll es weitergehen. Ihrer Linie, einen hohen Anspruch an Qualität und Vielfalt der Architektenentwürfe zu stellen, bleibt die Stadt beim Vermarkten der bebaubaren Grundstücke auf der Hafeninsel treu. „Wir verkaufen nicht nach Preis“, stellt Daniela Matha klar.

Von 30 fachkundig Interessierten ist die Geschäftsführerin der Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft (OPG) und der Mainviertel Offenbach GmbH am Samstag am östlichen Ende des Hafenbeckens umringt. Es sind Mitglieder des Deutschen Werkbundes in Hessen, eine Vereinigung von Künstlern, Architekten, Unternehmern und Sachverständigen, und etliche Studenten, die mit Matha und Stadtplaner Gregor Fröhlich einen anderthalbstündigen Rundgang unternehmen. Sie möchten Eindrücke vom Entwicklungsstand des fast 32 Hektar großen Quartiers aufnehmen, in das Geldgeber bereits erhebliche Millionenbeträge investiert haben. Mit dabei ist auch Professor Kai Vöckler von der Hochschule für Gestaltung, der einiges beizusteuern weiß, zumal die HfG mit der bereits im Bau befindlichen Hafenschule eines Tages den Bildungscampus bilden wird.

Matha stellt den aus kommunaler Sicht ausgewogenen Mix von Wohnen und Arbeiten, Bildung, Kultur und Freizeit vor und betont, dass die öffentlichen Freiräume auf der Insel mit ihrer geschwungenen Treppe und dem kurz vor der Fertigstellung stehenden Hafenplatz eine wesentliche Rolle spielen. „Hier werden Orte der Begegnung geschaffen, sowohl für inspirierende temporäre Aktionen, als auch zum bloßen Verweilen.“ Freizeitangebote wie das Stehpaddeln gehören dazu. „Wir prüfen Möglichkeiten, im Hafenbecken Anlegestellen für kleinere Boote zu schaffen.“

Den Vertretern des Werkbunds, die sich für ein qualitätsvolles Gestalten einer humanen Umwelt einsetzen, werden etliche Ansätze einer moderneren Stadtgestaltung vor Augen geführt. Ob diese allerdings wegweisend für künftige urbane Wohnformen sind, lassen die Fachleute beim Bewerten ihrer Eindrücke offen. Vielmehr fokussieren sie sich darauf, ob dort nachhaltig gebaut wird. Diese Frage bejaht Matha und verweist darauf, dass Offenbach mit seinem Planungskonzept für das Hafenviertel sogar ausgezeichnet worden sei.

Die Vielseitigkeit der Gestaltung sei ein Merkmal, wobei stets auf Funktionalität und vernünftige Materialwahl geachtet werde. So habe als erster Investor auf der Hafeninsel die ABG Frankfurt Holding ein hochwertiges Mehrfamilienhaus mit 178 Mietwohnungen im umweltfreundlichen Standard geschaffen. Die kubischen Hafengold-Häuser mit ihren weißen Klinkerfassaden setzten wiederum Akzente direkt an der Wasserlinie.

Bei den neuen Quartierbewohnern handele es sich etwa zu je einem Drittel um Bürger aus Offenbach, Frankfurt und dem Umland. Überwiegend würden Besserverdienende hier heimisch. „Das ist gewollt“, sagt die OPG-Geschäftsführerin. Es gelte, Ausgleiche zu schaffen für Gebiete innerhalb der Stadt mit einer sozial schwachen Wohnbevölkerung. „Durch die Ganztagsschule mit Sporthalle und Kindertagesstätte wird ein Ansatz zur Annäherung der Menschen aus dem nachweislich ärmeren Nordend und denen auf der Hafeninsel geschaffen“, pflichtet Kai Vöckler bei. Der neu anzulegende Spielplatz stelle einen weiteren Verknüpfungspunkt beider Viertel dar. „Denn im Nordend sind Möglichkeiten für Kinder Mangelware, sie kommen dann also zum Spielen hierher.“

Über die büro-gewerblichen und wohnlichen Potenziale hinaus könnten gastronomische Angebote und die Ansiedlung weiterer Geschäfte und Dienstleister das nachbarschaftliche Leben der Menschen beider Stadtviertel positiv beeinflussen. Es zeige sich, dass die temporäre Flächenzwischennutzung, etwa durch den Hafengarten, Positives bewirke. Und das Kulturzentrum Hafen 2 habe längst überregionale Bedeutung erlangt, führe Menschen aus nahezu allen gesellschaftliche Schichten zusammen. Mathas Schilderungen und das Gesehene hinterlassen Eindruck. „Ich hätte nicht gedacht, dass sich das alle hier derart rasch und zielstrebig entwickelt“, äußert sich einer der Teilnehmer anerkennend – ein Frankfurter.