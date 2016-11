Hafenbewohner klagen über Müll, Lärm und Falschparker

Die Kehrseite des Erfolgs

Offenbach - Hochwertige Wohnbebauung, die ersten Restaurants, wegen ihrer Lage am Wasser gerne genutzte Freizeitflächen – das Hafenviertel entwickelt sich prächtig. Doch mit der Urbanität kommen auch die Probleme. Die Stadt versucht gegenzusteuern. Von Matthias Dahmer

+ Überquellende Papierkörbe und eine vermüllte Hafentreppe: Anwohner und Passanten haben die Zustände bildlich dokumentiert. © p Frank Schüler ist ein Mann der klaren Worte: „Es ist immer wieder schön zu lesen, wie toll doch das neue Vorzeigeobjekt Offenbachs, die Hafeninsel, geworden ist. Aber schreiben Sie doch mal, wie es wirklich ist.“ Schüler wohnt seit Februar des vergangenen Jahres auf der Hafeninsel, und er beschreibt die Wirklichkeit in Offenbachs neuem Stadtteil mit knappen drastischen Worten so: „Überfüllte Mülleimer, Unrat wohin man blickt, eine Parkplatzsituation, die einem die Haare zu Berge stehen lässt, Hundekot auf den Grünanlagen und Jugendliche, die besonders hinter dem ABG-Gebäude am Main alles nur keine Zigaretten rauchen, weil es von beiden Seiten nicht einsehbar ist und sich keine Polizeistreife dorthin traut.“

Bereits im Juli hatten Anwohner bei einer Bürgerversammlung ihrem Unmut Luft gemacht. So weit wie Schüler, der nicht mehr von der Hafeninsel, sondern von der „Müllinsel“ spricht, wollte zwar keiner gehen. Doch musste sich Daniela Matha, Chefin der für die Hafenentwicklung zuständigen Stadtwerke-Tochter OPG anhören, dass sich Ruhestörungen durch spontane Partys junger Leute an der Hafentreppe häuften, dass die Vermüllung wachse und dass es keine einzige öffentliche Toilette gebe mit der Konsequenz, „dass einfach in die Gegend uriniert wird“.

+ © p Stadtwerke-Sprecherin Regina Preis hält der jüngsten Kritik des Anwohners Schüler aktuelle Zahlen entgegen: Die Reinigungsintervalle im Hafen seien von drei auf fünf Mal pro Woche erhöht worden. An einigen Stellen, wie Hafentreppe, Mainkai und Bootspromenade, reinige man sogar täglich. Zum Beleg, dass auch ordnungsrechtlich durchgegriffen wird, hat sich die Stadtwerke-Sprecherin Statistiken aus dem Ordnungsamt besorgt. Danach ist die Verkehrsüberwachung seit Oktober ebenfalls täglich im Hafen unterwegs. Das schlägt sich in den Fallzahlen nieder: Auf der Hafeninsel sind sie von 50 im September auf 151 im Oktober angestiegen, auf dem Hafendeck von 69 auf 242, in der Jean-Weipert-Straße von 8 auf 32.

„Es gab also in Sachen Reinigung und Kontrollen eine Intensivierung seitens der Stadt. Hier sind die Möglichkeiten nahezu ausgeschöpft“, fasst Regina Preis zusammen. Nun müsse man warten, bis diese Dinge greifen. Zusätzlich könne man darüber nachdenken, eine Sauberkeitsinitiative unter Federführung des Quartiersmanagements Nordend zu starten. Die Stadtwerke-Sprecherin weist zugleich auf den Zwiespalt hin: Einerseits sei eine öffentliche Nutzung etwa der Hafentreppe gewollt. Andererseits seien die von den Anwohnern beklagten Verschmutzungen Begleiterscheinungen, die man nicht tolerieren könne.