Haus des Jugendrechts rückt näher

Stadt und Justizministerium peilen Inbetriebnahme 2017 an

Offenbach - Die Pläne für ein Haus des Jugendrechts in Offenbach werden konkreter. Gestern trafen sich Vertreter des Hessischen Justizministeriums mit dem zuständigen Dezernenten Paul-Gerhard Weiß und der Offenbacher Lenkungsgruppe, die sich aus Fachleuten von Polizei, Staatsanwaltschaft, Amtsgericht und Jugendamt zusammensetzt, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Von Matthias Dahmer

Wie Weiß im Anschluss an das Treffen mitteilte, haben alle Beteiligten das ambitionierte Ziel, die Einrichtung bereits im nächsten Jahr in Betrieb zu nehmen. Das Wichtigste sei nun, so Weiß, ein geeignetes Gebäude zu finden. Man habe ein Objekt in der Kaiserstraße, also in der Nähe des Justizzentrums, im Auge, dessen Eignung geprüft werde. Es kämen möglicherweise aber auch andere Gebäude in der Innenstadt als Standort in Frage. Unklar sei bislang, wer die noch zu findende Immobilie anmieten werde, sagte Weiß. Sicher sei, dass das Land den Löwenanteil der Mietkosten trage. „Das Land hat haushalterisch schon alle Voraussetzungen für die Einrichtung eines Hauses des Jugenrechts in Offenbach geschaffen“, betonte der Stadtrat.

Mehr zum Thema: Entscheidungsreifes Konzept Offenbach will Haus des Jugendrechts Bewegung war in das Vorhaben gekommen, nachdem die Stadt ihre starre Haltung aufgegeben hatte, wonach für Offenbach keine Kosten entstehen dürften. Im Oktober hatte das Stadtparlament per Beschluss bekräftigt, zweieinhalb Stellen der Jugendgerichtshilfe zu finanzieren, sowie anteilige Mietkosten zu zahlen. Das Land kommt für die Kosten von Polizei und Staatsanwaltschaft auf. Häuser des Jugendrechts gelten als Erfolgsmodell zur Eindämmung der Jugendkriminalität. In ihnen arbeiten Polizei, Staatsanwaltschaft, Jugendgerichtshilfe und Gericht unter einem Dach, um kurze Wege zu garantieren. Bislang gibt es hessenweit zwei Häuser des Jugendrechts: eins in Frankfurt, eins in Wiesbaden.

Zwei Jahre hat sich die Lenkungsgruppe mit dem Thema beschäftigt. Den Platzbedarf beziffert sie auf 45 bis 51 Räume, bis zu 40 davon wären Büros und Vernehmungszimmer. Insgesamt werden zwischen 768 und 878 Quadratmeter für erforderlich gehalten. In der Einrichtung würden zwischen 24 und 26 Beschäftigte der Polizei tätig sein, die Staatsanwaltschaft käme auf insgesamt etwa vier Stellen. Das städtische Jugendamt beziehungsweise die Jugendgerichtshilfe wäre mit zwei Stellen plus einer halben Verwaltungskraft vertreten. Die Kosten dafür würden sich auf etwa 200 .000 Euro im Jahr belaufen. Hinzu kommt der noch nicht feststehende städtische Anteil an den Mietkosten für das Gebäude.

