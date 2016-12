Millionen für „Koalitions-Party“

SPD wirft Tansania Buchungstricks im Etat vor

Offenbach - Mit Blick auf den städtischen Haushalt 2017, der heute Abend im Stadtparlament zur Abstimmung ansteht, wirft die SPD der regierenden Tansania-Koalition Buchungstricks zur Finanzierung der Stellenausweitung in der Stadtverwaltung vor. Von Matthias Dahmer

Dies gehe zu Lasten von Vereinen und Schulen, kritisierten Fraktions-Vertreter gestern bei einem Pressegespräch. Das Vorgehen von Tansania sei zwar rechtlich zulässig, aber politisch hoch riskant, weil zu befürchten sei, dass das Regierungspräsidium (RP) den Haushalt nicht genehmige. Um ihre Kritik zu untermauern, begibt sich die SPD in die Tiefen der städtischen Etat-Systematik: Danach habe Kämmerer Peter Freier (CDU) und die ihn tragende Koalition 5,9 Millionen Euro, die bislang immer im Finanzhaushalt für Investitionen vorgesehen waren, im Ergebnishaushalt belassen. Nur so sei es gelungen, diesen trotz erheblicher Stellenaufstockung in der Verwaltung noch schutzschirmkonform hinzubekommen. Nach Angaben der SPD sollen mittlerweile 36,5 neue Stellen im Rathaus geschaffen werden, Kämmerer Freier hatte vor wenigen Wochen lediglich 16,5 weitere Stellen angekündigt. „Die 5,9 Millionen werden verwendet, um die Party der Koalition zu feiern“, formulierte Christian Grünewald.

Um trotzdem investieren zu könne, habe Tansania die Netto-Neuverschuldung im Finanzhaushalt auf 13,4 Millionen Euro hochgeschraubt, gemäß Haushaltsgenehmigung 2016 ist sie jedoch gänzlich zu vermeiden. „Wir haben Sorge, dass der Finanzhaushalt nicht genehmigt wird“, sagt Fraktionschef Andreas Schneider.

Alles zur Kommunalpolitik in Offenbach

Das habe zur Folge, dass im nächsten Jahr keine neuen Projekte mehr angepackt werden könnten. Als Beispiele für betroffene Vorhaben nennen die Sozialdemokraten unter anderem die Asbest-Sanierung an der Edith-Stein-Schule-Schule (eine Million Euro), die erforderliche Erweiterung der Feuer- und Rettungswache (868.000 Euro) sowie die von ihnen favorisierte Anschaffung zweier Traglufthallen für das Waldschwimmbad Rosenhöhe (735.000 Euro).

Nach Ansicht der SPD-Fraktion hätte man das ganze auch anders anpacken können. Wie sie in einem Änderungsantrag fürs Stadtparlament ausführt, sollen die 5,9 Millionen Euro für Investitionen im Finanzhaushalt verbleiben. Um trotzdem die Schutzschirmvorgaben im Ergebnishaushalt (nur dieser ist schutzschirmrelevant) hinzukriegen, werden die Einnahmen bei der Gewerbesteuer um eben diese 5,9 Millionen heraufgesetzt. Sie würden dann für 2017 bei rund 82 Millionen Euro liegen, was bei den voraussichtlichen Einnahmen für dieses Jahr in Höhe von 83 Millionen nicht zu hoch gegriffen sei, rechnet Christian Grünewald vor.

Kommunen ächzen unter drastisch gestiegenen Sozialausgaben Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa