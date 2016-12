SPD will Klage gegen Finanzausgleich

Fraktion reicht entsprechenden Antrag ein

Offenbach - Auch nach der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) werde das Land Hessen seiner verfassungsgemäßen Aufgabe nachweislich nicht gerecht, findet die Offenbacher SPD-Fraktion.

Sie hat deshalb einen Haushaltsbegleitantrag eingereicht, in dem der Magistrat aufgefordert wird, gegen den KFA zu klagen. Fraktionsvorsitzender Andreas Schneider verweist darauf, was Kämmerer Peter Freier (CDU) in seinem Haushaltssicherungskonzept 2017 vorgerechnet habe: „Die Stadt hat Aufwendungen von 249 Millionen Pflichtausgaben im Sozialbereich. Nach Abzug der Erträge in diesem Bereich bleiben Pflichtausgaben von 191,7 Millionen Euro. 148 Millionen Euro werden aus dem kommunalen Finanzausgleich kommen. Es entsteht eine Lücke von 43,7 Millionen Euro, die der Stadt Offenbach nicht zur Ausführung ihrer Pflichtausgaben zur Verfügung stehen.“

Lesen Sie dazu auch: Stadt bereitet mögliche Klage gegen Finanzausgleich vor Die Stadt Offenbach müsse erwarten können, innerhalb des KFA das Geld zur wirtschaftlichen Erbringung ihrer Pflichtausgaben zu erhalten. Der Staat habe den Gemeinden die erforderlichen Mittel zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. „Die Stadtverordnetenversammlung muss für das Interesse Offenbachs handeln. Sie muss deutlich machen: So kann es nicht weitergehen. Eine Klage gegen die Systematik des KFA ist unausweichlich“, so Schneider. (vs)

Finanzausgleich: Wer gibt, wer nimmt wie viel? Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa (Symbolbild)