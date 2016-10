Familie Kempe überlässt ihren Zoohandel dem Ex-Lehrling

100 Jahre alte Familientradition

Offenbach - 100 Jahre lang hat die Familie Kempe ihre Zoohandlung in Offenbach geführt. Erst der Opa. Dann der Sohn. Zuletzt die beiden Enkel. Das Rentenalter haben Heinz und Joachim Kempe zwar schon vor ein paar Jahren erreicht, doch jetzt erst steht für sie fest: Wir hören auf. Das Traditionsgeschäft lebt trotzdem weiter. Von Sarah Neder

Winzige Nasen zucken hinterm engmaschigen Gitter der Versandkiste, Pfötchen scharren auf Sägespänen, graue Fellbällchen flitzen von links nach rechts. Joachim Kempes Augen folgen flink. „Ja, das sind meine Zwerghamster!“, jauchzt der 70-Jährige. So, als sehe er gerade zum ersten Mal welche. Dabei haben Joachim Kempe und sein drei Jahre älterer Bruder Heinz in ihrem Leben schon Tausende solcher Knopfaugen geliefert bekommen. Seit 46 Jahren verkaufen sie im Familienbetrieb an der Waldstraße Flauschiges, Geschupptes, Gefiedertes. Aber Ende des Monats ist damit Schluss. Heinz und Joachim Kempe hören auf. Zoo-Kempe besteht jedoch weiter.

Der Laden besteht aus zwei Räumen. Vorn: Nager, Aquaristik, Tierfutter, Zubehör. Hinten: Vögel. Dazwischen: ein schmaler Flur. Dort ist die Tür zum Büro der Kempes. Zwei Stühle, zwei Schreibtische, zwei Hochzeitsbilder darüber. Das Größere zeigt Mutter und Vater, das darunter Joachim und seine Hella. Auch Heinz war verheiratet. Seine Frau ist im Frühjahr gestorben. Ein riesiger Verlust. Auch fürs Geschäft. Darum wollen die Kempes nicht mehr. Auch wenn es ihnen schwer fällt loszulassen.

Fast jeder Offenbacher war schonmal bei Zoo-Kempe, drinnen oder wenigstens davor am Schaufenster. Früher war sie die größte, heute ist sie die einzige Tierhandlung der Stadt. 1919 eröffnen die Großeltern das Geschäft am Schillerplatz. Vater Alwin zieht in die Geleitsstraße, später in die Waldstraße um. 1970 werden die Enkel Chefs. Anfänglich ist das ein unfreiwilliges Erbe. „Eigentlich wollte ich Auto-Schlosser werden“, sagt Heinz. Er ist geblieben. Schon immer sind Zwerghamster dort so etwas wie ein Dauerbrenner. Besonders beliebt sind auch Kaninchen und Fische. „Und der klassische Wellensittich“, sagt Joachim Kempe. Im Angebot haben die Brüder außerdem Meerschweinchen, Streifenhörnchen, Mäuse. Und sogar Quallen.

In den 50er- und 60er-Jahren, als die Naturschutzauflagen noch nicht so streng sind wie heute, handeln die Kempes auch mit Exoten. Krokodile, Königsreiher, Schildkröten tummeln sich hinter Glas und Gitterstäben oder im Freien. Als Buben spielen Heinz und Joachim mit Brasilianischen Wollaffen, die der Vater in einer Voliere hält. 1000 Mark kostet ein Exemplar. Verkauft wurde nur selten eines. Joachim Kempe sagt: „Das war eher eine Leidenschaft unseres Vaters.“

2016: „Alles aus, die Kempes wollen dicht machen.“ Reschad Sultani ist schockiert, als er die Nachricht vor einigen Monaten hört. Der ehemalige Azubi bei Zoo-Kempe folgt seinem Bauchgefühl, bietet sich sofort als Nachfolger an. „Es wäre schade um die lange Tradition, die hier drin steckt“, findet der 23-Jährige. Die Kempes greifen zu. Am 1. November wird ihr Ex-Lehrling übernehmen. Und ein Kapitel der Familiengeschichte weiterschreiben. „Er ist ein Geschenk“, sagt Joachim Kempe. Reschad kenne die Branche, sei zudem ein guter Geschäftsmann. Einer, der sich mit der Zukunft beschäftige, der auch digital könne. Einer, der das Zeug habe, den Laden weit über seinen 100. Geburtstag hinaus zu bewahren.

Früher war Zoo-Kempe ein Kunden-Magnet, der in die ganze Region strahlte, unter zeitweise sieben Zoohandlungen in Offenbach der Platzhirsch. Heute ist die Konkurrenz eine andere, übermächtige: Ketten wie Futterhaus oder Internet-Shops bieten eine riesige Auswahl. Wer ein kleines Haustier sucht, wird sogar in manchem Baumarkt fündig. Den Rat holen sich die Kunden dann immer noch bei ihnen im Fachhandel, weiß Heinz Kempe. „Das Geld lassen sie aber immer öfter woanders.“

Im Büro mit den zwei Tischen und den zwei Stühlen stehen nun auch Computer, Bildschirm und Drucker. Der junge Nachfolger hat das mitgebracht. Er baut im Moment eine Website für Zoo-Kempe auf, gestaltet ein modernes Logo, will bald verstärkt online werben. Reschad will außerdem wieder Reptilien ins Sortiment einführen: Schlangen, Echsen und Geckos soll es ab 1. November an der Waldstraße geben. Wenn die Exoten kommen, werden Heinz und Joachim Kempe dabei sein. Beäugen, beobachten, staunen. So wie beim allerersten Mal.