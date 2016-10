Hillary Clinton trägt Offenbach

Präsidentschaftskandidatin besitzt Designer-Tasche des Labels Tsatsas

Die New York Times zeigte Ende September, wie Kandidatin Hillary Clinton zu einer Wahlveranstaltung im Bundesstaat Iowa reist – die Außenministerin, die Präsidentin werden will, transportiert ihre sieben Sachen in Leder vom Main.

Offenbach - Man muss schon ganz genau hinschauen oder ein geschultes Mode-Auge haben, um auf dem obigen Foto der amerikanischen Präsidentschaftskandidatin ein Stückchen Offenbach zu erkennen. Tipp: Es ist aus Leder, und es sind nicht ihre Schuhe. Von Sarah Neder

+ Esther und Dimitrios Tsatsas haben eine der Handtaschen der möglicherweise bald mächtigsten Frau der Welt entworfen. © san Hillary Clinton, blonde Föhnfrisur, Betonlächeln, winkt auf dem Rollfeld noch einmal in die Kamera des New-York-Times-Fotografen. Dann geht’s mit dem Flieger nach Iowa. Ihr Handgepäck: eine graue Ledertasche. Und die ist „made in Offenbach“. Das Modell, das die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten trägt, stammt nämlich von der Firma Tsatsas, die an der Senefelderstraße per Hand und in Familientradition produziert. Gegründet haben die Firma der ehemalige HfG-Student Dimitrios Tsatsas und seine Frau Esther Schulze-Tsatsas. Das Paar setzt auf hochwertiges Material und schlichtes, zeitloses Design, das Dimitrios’ Vater Vassilios mit Detailliebe umsetzt. Jede Tasche ist ein Unikat mit eigener Seriennummer. Verkauft wird über ausgewählte Händler. Und das weltweit. Bei einem solchen Mittler hat auch die amerikanische Präsidentschaftskandidatin Clinton ihre Tsatsas-Tasche bestellt. 1160 Euro kostet ihr Modell namens Coen. Außen graues Rindleder, innen blaues Handschuhleder, goldene Reißverschlüsse, zwei Tragehenkel.

Obwohl Tsatsas auf der Pariser Modewoche verkauft, ist die Firma mit Sitz im Gallusviertel bislang außerhalb der Modebranche noch ein Geheimtipp. Hillary Clinton dürfte wohl die berühmteste Trägerin der in Offenbach gefertigten Lederware sein. Was sagen die Designer dazu? „Wir finden es noch immer sehr amüsant“, sagt Esther Schulze-Tsatsas schmunzelnd. Freude dürfte dem Duo auch die damit verbundene Werbung für ihre Marke bereiten. Das amerikanische Mode-Blog Refinery 29 hat Hillarys neuem Begleiter einen ganzen Artikel gewidmet. Darin wird unter anderem die aufwendige Produktion der Tasche beschrieben.

Dimitrios und Papa Vassilios tüfteln oft unermüdlich an neuen Schnitten, Nähten und Details. Das technische Know-How hat der Vater, der in den frühen 80er-Jahren aus Griechenland nach Deutschland kam, sich selbst angeeignet. Er arbeitete für große Firmen wie MCM oder Escada. Dimitrios hat schon als Jugendlicher in der heimischen Werkstatt geholfen. Nach dem Studium arbeitete er zunächst als Creative Director bei einer Design-Agentur. 2012 hat er sich mit seiner Frau selbständig gemacht. Am 8. November heißt es also Daumendrücken für Hillary. Vielleicht gibt es dann auch weitere Bestellungen aus dem Weißen Haus...