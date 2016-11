Offenbacher erhalten Auszeichnung der Bundesregierung

Offenbach/Berlin - Die Bundesregierung zeichnet einmal im Jahr 32 Kreativunternehmen mit dem Titel „Kultur- und Kreativpiloten Deutschland“ aus. Zu den Preisträger gehören auch zwei Offenbacher.

Die Auszeichnung „Kultur- und Kreativpiloten Deutschland“ wird einmal im Jahr an Gründer vergeben, die mit innovativen Geschäftsideen, die Zukunft der Wirtschaft mitgestalten. In diesem Jahr haben sich bundesweit über 600 Unternehmen um die Auszeichnung beworben. Mit dem „Frankfurter Brett“ gelang es auch den Zwillingen Johannes und Joseph Schreiter aus Offenbach die Jury zu überzeugen. Ihr Schneidebrett ist eine Weiterentwicklung zur Werkbank für die Küche.

Lesen Sie dazu auch: Offenbacher entwerfen besonderes Schneidebrett

Patentierte ausziehbare Stahlbügel ermöglichen es, Behälter verschiedener Größe an die Arbeitsfläche anzuhängen. Schnittgut und Abfall können direkt vom Brett abgeworfen werden, außerdem sind Kochwerkzeuge wie Probierlöffel und Pfannenwender handlich am Brett untergebracht. Ein zusätzlicher Bügel am hinteren Ende bietet Platz für häufig genutzte Zutaten wie Salz, Zucker, Gewürze oder auch ein Kochbuch. „Wir sehen uns viel mehr als Erfinder denn als Schneidebrett-Verkäufer. Wir wollen also in Zukunft jede Menge weiterer Projekte auf den Markt bringen, herstellen und auch vertreiben“, heißt es von den beiden Preisträgern.