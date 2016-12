Ab Januar höhere Preise für Fahrkarten

Nahverkehrsgesellschaft NiO stellt Mobilitätsbericht vor

Offenbach - Alle Jahre wieder... Der winterliche Fahrplanwechsel im RMV-Gebiet erfolgt sonntags – am 11. Dezember. Für Offenbach ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen. Lediglich die Fahrtzeiten werden an der einen oder anderen Stelle angepasst. Von Martin Kuhn

Einzige Neuerung: Der Schülerverkehr wird auf das Neubaugebiet An den Eichen ausgedehnt. Und es wird etwas teurer. Aber das war nicht anders zu erwarten. So, und damit den Deckel drauf. Das wäre einfach. Allerdings ist der Öffentliche Personen-Nahverkehr längst mehr als das reine Busfahren. Der jährliche Mobilitätsbericht schaut da etwas genauer hin, wer sich wie von A nach B bewegt. Wichtig für alle Verantwortlichen ist mittlerweile die Vernetzung: Leihfahrrad, Car-Sharing, Bus und Bahn, mal mit Kraftstoff, mal elektrisch. Anja Georgi, Geschäftsführerin der Nahverkehr in Offenbach GmbH fasst den 18-seitigen, jährlich zu erstellenden Mobilitätsbericht zusammen: „Wir haben in Offenbach ein gutes Angebot, zu vertretbaren Preisen.“ Für sie ist es wichtig, „dass wir auch nach links und rechts schauen können, um so ein breites Angebot auf die Straße bringen zu können“.

+ Ein Überblick zu den neuen Preisen © p Das hört sich gut an, wird aber nicht jeder unterschreiben. Nach dem turnusmäßigen Fahrplanwechsel erfolgt die bereits angekündigte Tariferhöhung. Der RMV hebt die Entgelte zum 1. Januar 2017 verbundweit um durchschnittlich 1,9 Prozent an. In Offenbach liegt der Anstieg im Schnitt bei 2,5 Prozent bei „den gängigen Fahrkartenarten“. Betroffen hiervon sind eher die Gelegenheitsnutzer. Die Einzelfahrkarte etwa kostet zehn Cent (4,3 Prozent) mehr. Die Preise der Zeitkarten steigen dagegen „nur“ um durchschnittlich 1,3 Prozent. Intern werden die Zeitkarteninhaber als „Premium-Kunden bezeichnet“ – die möchte man behalten und mit moderater Anpassung belohnen. Rechnung: Mit einer Jahreskarte (Stadtpreisstufe2) können Fahrgäste für 1,84 Euro pro Tag (2016: 1,82 Euro) beliebig viele Fahrten in Offenbach unternehmen.

Nach den Einschnitten im vergangenen Jahr (Angebots-Ausdünnung am frühen Morgen und späten Abend) ergeben sich in diesem Jahr „keine nennenswerten Veränderungen“, betont Anja Georgi. Grund: 2015 waren alle von den Stadtverordneten beschlossenen Sparauflagen des Nahverkehrsplans umgesetzt. Weder ändern sich die Linienwege der OVB-Busse noch die Zahl ihrer Fahrten. Lediglich die Fahrtzeiten werden „an der einen oder anderen Stelle angepasst“.

Die einzige Neuerung bei der Linienführung betrifft den Schülerverkehr. Er wird mit dem neuen Fahrplan auf das Neubaugebiet An den Eichen ausgedehnt. Der Linienweg des Verstärkerfahrzeugs V05 wird damit um zwei Haltestellen erweitert. Die Fahrt beginnt jetzt an der Haltestelle „Eibenweg“ und führt über die „Ulmenstraße“ weiter wie bisher über Waldheim, Rumpenheim und Bürgel in die Innenstadt.

Die Zahl der jährlichen OVB-Fahrgäste ist 2015 leicht von 10,7 auf 10,8 Millionengestiegen. 61 Linienbusse der OVB sowie acht Busse des bisherigen Subunternehmens Bonifer haben 276 Haltestellen angefahren und 3,5 Millionen Kilometer zurückgelegt. Immer mehr Fahrgäste sind mit dem „Fahrschein der Zukunft“, dem digitalen eTicket Rhein-Main, unterwegs. 3075 Offenbacher Jahreskarten-Abonnenten nutzen inzwischen die elektronisch auslesbare Chip-Karte. Seit 2015 sind ebenfalls Wochen- und Monatskarten in diesem Format erhältlich.