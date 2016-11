Kaya Yanar: „Hessisch ist mein Hochdeutsch“

Comedian kommt im Dezember nach Offenbach

Offenbach - . Mit dem Fernsehformat „Was guckst du?!“ wurde Comedian Kaya Yanar berühmt. Jetzt geht’s mit seinem neuen Programm „Planet Deutschland“ auf Tour, auch nach Offenbach kommt der Komiker. Von Isabelle Fey

Im Interview spricht er über seine Liebe zum Hessischen, über Heimat, Jan Böhmermann und vegane Bärlauchcreme.

Endlich wieder auf Tour, Herr Yanar. Was machen Sie eigentlich hinter der Bühne, so kurz vor dem Auftritt?

Ich scherze mit meinem Tourmanager. Wenn man da das Mikro aufdrehen würde, oh je, das wäre katastrophal, weil wir so albern sind. Das hilft aber dabei, in die richtige Blödel-Stimmung für die Bühne zu kommen.

Sie sind Frankfurter. Müssen Besucher in Offenbach mit fiesen Witzen rechnen?

Ach was, das ist ja alt und ausgelutscht. Außerdem habe ich selbst so viel Zeit in Offenbach verbracht, da würde man mir die Witze nicht abnehmen. Ich habe auf der Rosenhöhe Basketball gespielt, einen Synchronisation-Job in der Nähe der Kaiserleibrücke gehabt und im Ledermuseum gedreht.

Also keine Offenbach-Witze. Aber welche über Hessen?

Ich erzähle ein bisschen was über den Dialekt – und dass mein Vater mir den verboten hat. Ich hatte eine Phase, da habe ich nur Hessisch gebabbelt: „Ei gude, wolle mer ma nen Schoppe kloppe und dann schaun mer mal weider“, da hat mein Vadder mich angerufen (spricht mit türkischem Dialekt) „Ey, sprich du Deutsch mal anständig“. Trotzdem wird mir immer warm ums Herz, wenn ich hessisch babbelnde Leute höre. Damit bin ich aufgewachsen. Hessisch ist mein Hochdeutsch.

Wenn Sie so ein Hessen-Fan sind, wie ist das dann als Veganer mit den Nationalgerichten wie Handkäs’?

(Lacht) Nee, Handkäse bloß nicht. Aber Grüne Soße kann man auch vegan machen. Mein Favorit ist Kartoffelauflauf, ich bin so ein Kartoffel-Fan. Bärlauchcreme geht auch vegan. Und Bethmännchen.

Neben Hessen geht’s in „Planet Deutschland“ auch um andere Bundesländer. Gibt es eigentlich Regionen, in denen Zuschauer mehr lachen als in anderen?

Nein, eigentlich nicht. Der Vorteil am Bekanntsein ist, dass man sein Publikum bereits gefunden hat. Ich habe mein Publikum jetzt seit 15 Jahren gefunden. Im Sauerland zeigen Leute vielleicht nicht so deutlich, dass sie einen lieben wie in Hessen oder in Berlin. Das heißt jedoch nicht, dass es den ruhigeren nicht gefällt. Aber sie wollen den Flow des Programms nicht stören und genau zuhören.

In Ihrem Programm geht’s viel ums Reisen. Sind Sie ein unruhiger Mensch?

Mmh, ich denke mal, es gibt eine gewisse – Nervosität würde ich nicht sagen – eher Unruhe, dass man was sehen möchte von der Welt. Diese Unruhe ist weniger geworden. Zum einen habe ich schon eine Menge erlebt. Zum anderen gibt’s ja jetzt meine Partnerin, mit der ich seit fünf Jahren zusammen bin. Sie ist eine Art Ruhepol. Dadurch weiß ich auch besser, wohin ich gehöre. Ich reise natürlich immer noch gern. Denn nehme ich den Ruhepol halt mit.

Was unterscheidet „Planet Deutschland“ von Ihren anderen Programmen?

In „Planet Deutschland“ rede ich zwar auch über Multikulturelles, aber es geht vor allem darum, was Deutsch ist, oder meine persönliche Ansicht von Deutsch, egal ob das jetzt Dialekte oder Gesetze sind, denn die sind sehr witzig. Aber auch die Geschichte und das Autofahren werden thematisiert. Es ist eine kleine Liebeserklärung an Deutschland.

Warum eigentlich „Planet“?

Bisher ging’s in meinen Shows immer um die ganze Welt, also um den Kosmos Humor. Diesmal ist es aber nur deutscher Witz, also nur ein Planet. Außerdem war ein Gedanke, dass wir manchmal wirklich nur diesen Planeten im Kopf haben und die ganze andere Welt drumherum vergessen. Darum geht es. Ich habe außerdem so das Gefühl, dass Deutschland ein bisschen Humor und Liebe braucht, wenn man sich anschaut, was die AfD jetzt veranstaltet. Wir dürfen nicht zulassen, dass wir so „völkisch“ werden.

Was meinen Sie damit?

Aktuell läuft alles auf die Frage hinaus, in welche Richtung wir gehen werden, was wir möchten und wohin wir wollen. Man kann ja auf Deutschland stolz sein oder das Land toll finden, ohne „völkisch“ werden zu müssen. Viel besser geht die Liebeserklärung mit einer gewissen Portion Humor und Selbstironie.

Wie weit darf diese Ironie eigentlich reichen? Also: Wie stehen Sie zum Schmähgedicht von Jan Bömermann – hat das etwas an Ihrem Umgang mit Politiksatire geändert?

Eigentlich nicht. Ich habe nie Schmähkritik genutzt. Es ist nicht so, dass jetzt alle sagen: „Oh ha, ein Teil unseres Satirehandwerks ist jetzt sensibilisiert, jetzt müssen wir aufpassen“. Schmähkritik ist keine Form, die im deutschen Fernsehen viel Platz einnimmt. Böhmermann hat mich also, ehrlich gesagt, vom Handwerk her gar nicht tangiert. Jetzt hatten wir die Debatte, und sie ist ausgelaufen, es folgen noch ein paar „juristische Techtelmechtel“, aber im Grunde genommen fragt man sich: „Und was hat das jetzt gebracht?“ Ich habe nicht so richtig verstanden, was die ganze Aktion sollte. Wir haben momentan ohnehin ein sehr schwieriges Verhältnis zur Türkei, Erdogan ist sehr schwierig und diese Debatte hat der ganzen Situation nicht geholfen. Vielleicht sehe ich das ganze aber auch zu ernst. Es gibt Dinge, da kann ich drüber lachen, aber die Türkei macht mir aktuell nur Sorgen. Da bleiben mir die Gags im Halse stecken. Und jetzt kommt auch noch Trump. Es ist irgendwie die Stunde der Populisten.

Es gibt also Grenzen. Sind Sie privat ein humorvoller Mensch?

Lachen ist für mich eine der schönsten Emotionen, aber das geht nicht 24 Stunden in Dauerschleife. Ich bin ein lachbereiter Mensch, umgebe mich gern mit lustigen Typen. Da habe ich auch mit meinem Freundeskreis viel Glück.

Weigern die sich nicht mit Ihnen wegzugehen, weil sie Angst haben, in Ihrem Programm zu landen?

Nein, das mache ich nicht. Das ist übrigens die Angst Nummer eins, wenn man mir begegnet. „Das bitte nicht in die Show bringen“ heißt es da. Oder: „Oh je, jetzt haben sie über mich gelacht, das kommt bestimmt ins Programm.“ Darauf muss ich lachen und sagen: So schnell geht das nicht. Schließlich – oder zum Glück – vergesse ich auch vieles.

Können Sie es aushalten, wenn andere witziger sind als Sie?

Absolut. Ich suche das sogar. Ich möchte, dass die Leute witzig sind. Ich habe da nicht so ein Ego, dass ich Anspruch darauf habe, der lustigste Mensch der Welt zu sein. Es gibt so viele lustige Leute da draußen. Und ich habe das Glück, dass ich einer von denen sein kann, die sein Publikum gefunden haben und Geld damit verdienen. Die Liebe zur Comedy kam übrigens daher, dass ich selbst wahnsinnig gerne lache. Soll es eines Tages dazu kommen, dass ich selbst wieder bespaßt werde, ist das nicht das Schlimmste auf der Welt. Damit käme ich gut zurecht.

Das heißt, irgendwann zurücklehnen und über andere lachen? Können Sie mit 70 immer noch Comedy machen?

Das hängt vom Publikum ab. Momentan habe ich noch genug Gas im Tank, ich sehe viel Lustiges, mir fällt viel Lustiges ein. Sollte sich das Publikum jedoch davor zurückziehen, ziehe ich mich auch von der Bühne zurück. Mir macht es nur Spaß, wenn das Publikum Spaß hat. Davon lebt ein Künstler.

Kaya Yanar kommt am 2. Dezember, 20 Uhr, mit seinem Programm „Planet Deutschland“ in die Stadthalle Offenbach. Tickets unter Tel.: 01806/570070 oder unter www.kaya-yanar.de.

Die Stars beim Bayerischen Filmpreis Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa