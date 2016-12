Kleinwagen überschlägt sich und schlittert rund 130 Meter

Spektakulärer Verkehrsunfall

Offenbach - Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 20.30 Uhr an der Hamburger Straße. Eine Fordfahrerin kam in Höhe der Straße Am Rebstock von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Beetbegrenzung.

Daraufhin hob der Kleinwagen ab, überschlug sich und schlitterte rund 130 Meter über die Hamburger Straße, bevor er zum Stillstand kam. Anwohner hörten einen Knall, ausgelöst vom Airbag, und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die 53-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Da sie alkoholisiert war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro.