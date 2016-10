Koalition skizziert bisherige Arbeit und Ziele 

Leitbild für Stadt definieren

+ Aufenthaltsqualität zu verbessern und Gewerbe anzusiedeln hat sich die Tansania-Koalition auf die Fahnen geschrieben: Beide Ziele gerieten allerdings miteinander in Konflikt, käme ein humoriger Vorschlag zum Zuge, mit dem der Offenbacher Musikdirektor Peter Kunz-von Gymnich erfreut. Der bekannte Pianist hat ein Luftbild unseres Fotografen Axel Häsler genutzt und ergänzt, um seine Idee zu illustrieren, das Allessa-Geländes in eine Marina gegenüber dem Naherholungsgebiet Fechenheimer Mainbogen umzugestalten – der Aushub, so schlägt er vor, könne auf den Schneckenberg gebracht werden, auf dass auch dieser öffentlich nutzbar werde.

Offenbach - Die Partner in der Tansania-Koalition setzen in ihrer ersten gemeinsamen Pressekonferenz nach Aufnahme des Geschäftsbetriebs ganz bewusst auf Sachlichkeit. Von Thomas Kirstein

Was gestern im Klingspormuseum vorgetragen wird, ist nicht als Selbstlob- Bilanz konzipiert, der Schwerpunkt soll eher auf den weiteren Zielen denn auf einem Rückblick liegen. „Wir wollen auch aus einer scheinbar aufgeheizten Stimmung die Luft nehmen“, sagt CDU-Fraktionschef Roland Walter. Am 25. Mai dieses Jahres haben die Union, die Grünen, die FDP und die Freien Wähler einen Pakt unterzeichnet, der erstmals seit vielen Jahrzehnten der SPD die förmliche Mitverantwortung entzieht. „Tansania“ wird das Viererbündnis genannt, weil die Farben der Partner die Landesflagge des ostafrikanischen Landes bilden.

+ Die Vier von der Tansania: (v.l.) Oliver Stirböck (FDP) Ursula Richter (Grüne), Annette Schroeder-Rupp (Freie Wähler), Roland Walter (CDU) im Klingspormuseum. © Kirstein Das Quartett harmoniere gut, lautet eine der Botschaften nach ein paar mehr als den sonst üblichen hundert Tagen. Man begegne sich, wie schon vor dem offiziellen Polit-Gelöbnis versprochen, auf echter Augenhöhe, es gebe keinen dominierenden Partner, heißt es. Und bislang keine Sitzung, bei der sich wie in früheren Konstellationen laut gestritten worden wäre. „Früher bin ich immer raus mit so einem Hals“, erinnert sich Grünen-Fraktionschefin Ursula Richter. Für die Presse haben sie und ihre drei Kollegen inhaltliche Aufgabenteilung vereinbart: Sie beleuchtet, was in der Stadt die Aufenthaltsqualität steigern soll, CDU-Mann Roland Walter übernimmt die Stadtgestaltung, Freidemokrat Oliver Stirböck ist der Wirtschaftsförderer, und die Freie Wählerin Annette Schroeder-Rupp (ab 1. November GBO-Chefin) ist gestern die Frau für den Komplex Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit.

Der Ankündigung von CDU-Mann Walter entsprechend fällt an diesem Morgen kein böses Wort weder gegen die in die Opposition geschickte Partei noch gegen deren Oberbürgermeister, der sich nun im Magistrat nicht ohne Reibungen mit Tansania-Kollegen arrangieren muss. Wenn rückblickende Kritik durchscheint, dann dort, wo Tansania es anders angehen will als bisher. So vermissen die Partner grundsätzlich eine Vision für die Stadt. Sie wollen das ändern und „Städtebauliche Leitlinien“ aufstellen. Dazu gehören eine umfassende Verkehrsleitplanung und ein Konzept für die Parkraumbewirtschaft; alles soll verzahnt werden, um eine verlässliche Grundlage zu schaffen. Die neue politische Mehrheit will sich frühzeitig einbringen und nach Möglichkeit mit potentiellen Investoren gleichzeitig mit der Verwaltung in Kontakt kommen.

Historische Ortskerne in den Stadtteilen wollen sie stärken, dafür sorgen, dass auch bei der weiteren Bebauung der Innenstadt Rücksicht auf bestehende Proportionen und Straßenzüge genommen wird. Negativbeispiel, wo das nicht der Fall sei: der neue Wohnkomplex an Bahnhofs- und Berliner Straße. Bei zwei Projekten hat Tansania schon Einfluss genommen, ohne dass es nach Auffassung der Beteiligten zu Verzögerungen kommen wird. So sind Koalitionsvorstellungen in den Aufstellungsbeschluss für die Bebauung des Kappus-Geländes eingeflossen, so wird der Planungsauftrag für den Marktplatz um die Maßgabe erweitert, dass auch die Nutzung durch den Individualverkehr eine Option darstelle. Die Grüne Richter und der Liberale Stirböck sind sich einig, dass ein guter Kompromiss gefunden werden müsse zwischen Erreichbarkeit und Verweilqualität.

Von Ostfriesland bis Mauritius: Koalitionen in der Region Zur Fotostrecke

Mitnichten stimme der vom Oberbürgermeister verbreitete Eindruck, alles sei eigentlich gut. Wäre dem so, meint Oliver Stirböck, hätte man mehr Gewerbesteuereinnahmen. Viel, beinahe Großes, hat sich die Koalition für einen wirtschaftlichen Aufschwung vorgenommen. Anspruch sei, mit neuen Ideen zu gestalten: Unter anderem müsse eine Gestaltungssatzung für die Innenstadt her, gelte es, aggressiver um Geschäfte zu werben, denen Frankfurt zu teuer sei, wäre ein echter Einzelhändler-Pakt zu initiieren. „Wir haben das Gefühl, bisher ist das nicht so richtig gesteuert worden von oben“, sagt Roland Walter. Als Maßnahme, um die Wirtschaftsförderung zu flankieren, kündigt Annette Schroeder-Rupp die Einrichtung einer mit „Querschnittkompetenz“ versehenen „Stabsstelle Sauberes Offenbach“ an. Dafür wird auch eine Änderung des bisherigen Stellenplans nicht ausgeschlossen.

Die mehr als kritischen Finanzen der Stadt sind auch bei Tansania ein zentrales Thema. Die „schwarze Null“ für 2022 sei besonders angesichts des Schulsanierungsprogramms sehr sportlich, sagt Stirböck, der eine zentrale Steuerung vermisst: Die Stadt habe kein Ausgaben-, sondern ein Einnahmeproblem. Eigene Anstrengungen seien nötig, ergänzt Walter: „Wir müssen, was bisher nicht gemacht wurde, die Frage stellen, was wir selbst tun können.“ Im Rathaus gebe es genügend engagierte und fähige Leute, denen man endlich Ziele definieren und Instrumente dazu in die Hand geben müsse.