GBO-Streit für Tansania eine „Geisterdebatte“

Neue Geschäftsführerin tritt heute ihren Dienst an

+ © Kirstein Oberbürgermeister Horst Schneider (links) hat seinen Widerspruch gegen die Bestellung der Freien-Wähler-Vorsitzenden zur künftigen alleinigen Chefin der Gemeinnützigen Baugesellschaft Offenbach zurückgezogen © Kirstein

Offenbach - Oberbürgermeister Horst Schneider hat, wie bereits angekündigt, seinen Widerspruch gegen die Bestellung der Freien-Wähler-Vorsitzenden zur künftigen alleinigen Chefin der Gemeinnützigen Baugesellschaft Offenbach zurückgezogen.

Annette Schroeder-Rupp kann also am heutigen 1. November unbelastet in der Jacques-Offenbach-Straße ihren Dienst antreten. Der OB hat dem Stadtverordnetenvorsteher geschrieben, er sehe keine Notwendigkeit mehr sieht, das Ortsparlament mit der Personalie zu beschäftigen. Da sich die ursprünglich als Gesamt-Geschäftsführerin einer Stadtwerke-Immobilien-Sparte vorgesehene Daniela Matha (OPG) letztlich mit der von der Tansania-Koalition betriebenen Änderung abfindet, war für Schneider die Schadenersatz-Gefahr gebannt.

Lesen Sie dazu auch: „Ego-Spielchen“: Der Stadtkämmerer ist stinksauer Neue Chefin für die GBO ist durch Ein lukrativer Chefposten für FW-Vorsitzende Zudem sehe die neue Beschlussfassung die Umsetzung des Stadtwerke-Zukunftsprozesses „Convenio“ samt Einsparpotential vor, schreibt Horst Schneider: „Ein wirtschaftlicher Schaden für die Stadt ist daher nicht mehr zu erwarten.“ Bleibt die politische Bewertung: „Man könnte meinen, Tansania befindet sich auf Zeitreise in die 80er Jahre, in denen hochbezahlte Posten bei Stadtgesellschaften noch nach Parteibuch vergeben wurden“, schimpft SPD-Fraktionschef Andreas Schneider; die Koalition habe eine der Ihren im Eiltempo ohne Ausschreibung als GBO-Chefin durchgedrückt.

Die Jungsozialisten loben zwar ihren Parteifreund Schneider, dass er Änderungen in der Beschlussvorlage erreicht habe. Sie sehen aber weiter finanzielle Risiken. Da es mit der Streichung der GBO-Geschäftsführerstelle nichts werde, stehe eine beabsichtigte Einsparung auf der Kippe. Juso-Vorsitzender Martin Wilhelm spricht von einer Million im Jahr. Er hoffe, dass diese Mehrausgaben nicht auf Mieter oder Mitarbeiter der GBO abgewälzt würden.

„Eine Geisterdebatte“, halten dem die Fraktionschefs der Tansania-Partner CDU, Grüne, FDP und Freie Wähler entgegen. Christdemokrat Roland Walter bekräftigt die Auffassung, dass es im Falle des Wegfalls eines Geschäftsführerpostens notwendig geworden wäre, eine sogenannte zweite Führungsebene einzuziehen. Die würde „Mehrkostenfaktoren“ mit sich bringen, also unter anderem nich schlecht bezahlte Prokuristen. Als Gehalt für die GBO-Chefin werden indes 150.000 Euro im Jahr genannt.

Von der eine Million Einsparung in jedem Jahr, die oft genannt werde, könne auch keine Rede sein, sind sich Annette Schroeder-Rupp und Roland Walter bei einem Pressetermin zur ersten Koalitionsbilanz einig gewesen. Die Zahl stamme als wünschenswerte Vorgabe aus einem Papier der Pwc-Unternehmensberatung zum „Convenio“-Projekt. Dabei handele es sich aber nicht um ein Gutachten, sondern lediglich um einen Projektauftrag zur Betrachtung des Immobilienbereichs der Stadtwerke. Und 600.000 Euro der genannten Million bestünden aus GBO-Mehreinnahmen durch Mieterhöhungen nach Energiesparmaßnahmen, erklärt Annette Schroeder-Rupp. Abzüglich ihres kolportierten Gehalts blieben damit also 250.000 Euro im Jahr zu sparen, eine Summe, die sicherlich zu erreichen sein werde. (tk)