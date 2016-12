Republikaner hospitiert bei der AfD

Kommunalpolitik Offenbach

Offenbach - Hans-Joachim Münd, seit der Kommunalwahl am 7. März der einzige verbliebene Stadtverordnete der Republikaner und somit ohne Fraktionsstatus, ist als Hospitant der von sechs auf vier Mitglieder geschrumpften AfD-Fraktion beigetreten.

Münds Erfahrung in seiner mehr als 23-jährigen Zugehörigkeit zur Stadtverordnetenversammlung und deren Gremien seien von großem Vorteil für die künftige Arbeit der AfD-Parlamentarier, so Fraktionschefin Christin Thüne-Dunleavy. Münd ergänzt: „In den vergangenen Monaten gab es häufig sachliche Übereinstimmungen zwischen AfD und Republikanern, die immer wieder in gemeinsamen Abstimmungsverhalten zum Ausdruck kamen. Für eine intensive Zusammenarbeit sprechen nicht zuletzt inhaltliche Überschneidungen der Partei- und Wahlprogramme beider Parteien.“

Hans-Joachim Münd ist nicht der einzige Hospitant in der Offenbacher Stadtverordnetenversammlung: Gregory Engels, letzter Pirat im Parlament, hospitiert in der CDU-Fraktion. (mad)

