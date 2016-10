Kurioser Einsatz: Polizist schüttelt Auto mit Baby

Türen verriegelt, Mutter ausgesperrt

+ © Polizeipräsidium Südosthessen © Polizeipräsidium Südosthessen

Offenbach - Die Polizei dein Freund und Helfer: Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat ein Beamter in Offenbach gestern Mittag ein schreiendes Baby in den Schlaf wiegen können.

Wie die Polizei im sozialen Netzwerk Facebook mitteilte, rief gestern gegen 13.30 Uhr eine verzweifelte und völlig aufgelöste Mutter auf der Wache an. Sie hatte ihr Kleinkind auf dem Rücksitz ihres Wagens gelassen und wollte nur schnell etwas aus dem Kofferraum holen. Plötzlich schlug jedoch die Fahrertür zu und das Auto verriegelte sich automatisch. Den Ersatzschlüssel hatte die Frau natürlich zu Hause. Zu allem übel war der Wohnungsschlüssel in der Handtasche. Diese lag auf dem Beifahrersitz.

Als die Polizei vor Ort eintraf, weinte das eingeschlossene Baby im Auto bereits. Die Polizeibeamten fackelten nicht lang, sondern riefen sofort die Feuerwehr Offenbach und kümmerten sich gleichzeitig um das Wohl des Babys. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür der 30-jährigen Mutter in der Ludwigstraße. Ein Polizist schaukelte das Auto so lange hin und her, bis das Baby sich tatsächlich beruhigte und sogar friedlich einschlummerte - so tief, dass es von seiner späteren Befreiung nichts mehr mitbekam. (dr)