Nach Angriff in Offenbach: Polizei sucht Sexualstraftäter

Wer kennt den Mann auf dem Phantombild?

+ © Montage op-online.de (Polizei/dpa) © Montage op-online.de (Polizei/dpa)

Offenbach - Ein bislang unbekannter Mann greift eine Frau an und bedrängt sie in einem Gebüsch. Die Polizei fandet nun mit einem Phantombild nach dem Sexualstraftäter.

Derzeit laufen umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt und der Kriminalpolizei in Offenbach zu einem Sexualstraftäter, der am späten Mittwoch, den 27. Juli 2016, in der Andrestraße eine Fußgängerin angegriffen hatte. Kurz nach 23 Uhr wurde die 29-Jährige von dem Mann in Höhe der Hausnummer 3 in ein Gebüsch gezerrt. Mit der Veröffentlichung eines Phantombildes, das den Täter darstellen soll, wenden sich nun die Staatsanwaltschaft und die Kriminalbeamten an die Bevölkerung. Die Polizei fragt: Wem ist der 1,75 bis 1,80 Meter große und muskulöse Täter kurz vor oder nach 23 Uhr im Bereich der Andrestraße aufgefallen? Hinweise bitte an die 069/8098-1234 oder jede andere Polizeidienststelle. dr