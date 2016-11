Nach tödlichem Unfall: Polizei sucht dringend nach Zeugin

Motorradfahrer auf Bieberer Straße ums Leben gekommen

+ © Archiv: Georg Ein Bild vom Unfallort. © Archiv: Georg

Offenbach - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bieberer Straße kommt vergangene Woche ein 77-jähriger Motorradfahrer ums Leben. Die Polizei sucht nun dringend nach einer Zeugin, die den Unfall beobachtet haben soll.

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bieberer Straße/Landgrafenring in Offenbach ist am vergangenen Dienstag ein 77-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler noch nach einer wichtigen Zeugin. Die Frau soll in einem kleineren, weißen Wagen hinter dem blauen Auto gefahren sein, das auf der Linksabbiegerspur unterwegs war und mit dem Motorrad kollidierte.

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, sei die etwa 45 bis 50 Jahre alte Frau aus dem weißen Auto ausgestiegen und habe anschließend telefoniert. Dann sei die Fahrerin wieder in ihren Wagen gestiegen und weitergefahren. Diese wichtige Zeugin, die vermutlich schulterlange, dunkelblonde Haare hat, wird dringend gebeten, sich unter 069/8098-5100 zu melden. (dani)