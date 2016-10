Offenbacher in der Höhle der Löwen

Nadine Brams und Gregor Kessler in Vox-Show

+ © Vox Nadine Brams und Gregor Kessler von der noch jungen Offenbacher Firma Caktetales wagen sich heute in „Die Höhle der Löwen“. © Vox

Offenbach - Die VOX-Gründershow zieht Woche für Woche ein Millionenpublikum vor den Fernseher. Nadine Brams und Gregor Kessler von der noch jungen Offenbacher Firma Caktetales wagen sich heute in „Die Höhle der Löwen“. Zu sehen ist das ab 20.15 Uhr.

Ideengeberin für das Projekt ist Nadine, ihre Leidenschaft ist das Backen und Dekorieren von Torten. Für die erste Geburtstagsfeier ihrer Tochter sollte ein besonders spektakulärer Kuchen entstehen. Dafür baute Nadine einen Tortenständer aus Holz, Gips und Lack. Nicht nur der Kuchen selbst, auch der eigens gebaute Ständer kam bei den Gästen so gut an, dass die ersten Bestellungen nicht lange auf sich warten ließen. Nadine nahm allen Mut zusammen, Geld in die Hand und machte aus einem Hobby eine Firma.

Nachdem sie einen Hersteller gefunden hatte, der ihr Stecksystem aus Keramik fertigte, hat sie im ersten Jahr bereits mehr als 300 ihrer originellen Tortenständer in Schaf-Form verkauft. 2015 stieg Designer Gregor als Partner mit ein. Er verantwortet zudem Marketing und Buchhaltung und teilt Nadines Vision.

Gemeinsam wollen die beiden ihre „Cakehearts“, die Tortenständer mit Herz und Köpfchen, über Back-Partys mit Tutorinnen vertreiben. Für dieses Vorhaben und natürlich auch für die weitere Produktion brauchen Nadine und Gregor dringend eine Finanzspritze in Höhe von 100.000 Euro. Dafür wären sie bereit, 20 Prozent der Anteile an ihrer GmbH an einen „Löwen“ abzugeben. Ob die Investoren im Angesicht dieses „süßen“ Angebots widerstehen können?