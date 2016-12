Haushalt 2017 verabschiedet: „Das ist der richtige Weg“

Nicht nur bei Hallen-Frage gibt’s unterschiedliche Sichtweisen

+ © p Im Sommer bietet das Waldschwimmbad Spaß, Sport und Erholung – trotz der direkten Lage unter der Einflugschneise. Das Luftbild von Stefan Seufert dokumentiert aber auch die Schwierigkeiten, falls beide Becken überdacht werden. Eine entscheidende Frage: Genügt eine Halle oder werden zwei benötigt. Der Magistrat soll das prüfen. © p

Offenbach - Nach gut fünf Stunden Generaldebatte und zwischendurch einer stärkenden Suppe ist’s soweit. Die Stadtverordneten haben den Haushalt 2017 verabschiedet. Applaus. Aber kein Vorhang. Und keine Überraschungen. Von Martin Kuhn

Die Stimmen der Tansania-Koalition ebnen den Weg für das, was Stadtrat Peter Freier (CDU) mit der Kämmerei erarbeitet hat. Das komplexe, detailreiche Zahlenwerk findet bei den Redebeiträgen (siehe unten) außer dem Schuldenstand allerdings kaum Beachtung. Der Kern: Das ordentliche Ergebnis der Planung für 2017 beläuft sich auf ein Defizit von zirka 18,6 Millionen Euro, was laut Stadtkämmerer Peter Freier den Schutzschirmvorgaben mit einem Defizit in Höhe von 18,8 Millionen Euro gerecht wird. Die Bewertung fällt naturgemäß recht unterschiedlich aus. Während die Koalition das alles in höchsten Tönen lobt, hagelt es von der Opposition, allen voran die Sozialdemokraten, heftige Kritik. Schon angekündigt, weil die Regel: Im Nachtragshaushalt wird’s detailreicher.

Vorweg: Auch das ist eigentlich klar. Der große finanzielle Befreiungsschlag ist nicht gelungen, weil in der kürze der Zeit nach der Kommunalwahl im März eine Unmöglichkeit. Nachhaltige Veränderungen aufgrund einer geänderten Politik sind erst für die nächsten Jahre zu erwarten. Auch mit der veränderten Rollenverteilung müssen sich einige Stadtverordnete wohl noch zurecht finden. Bezeichnend der Satz von Ulrich Stenger, seit kurzem Freie-Wähler-Fraktionschef, an die Adresse der Sozialdemokraten: „Sie müssen erst mal Opposition lernen.“

Das lernt die SPD an diesem Abend aber recht schnell: Ihr Ansinnen, die anderen Fraktionen zu einer Klage gegen den Kommunalen Finanzausgleich zu bewegen, scheitert. „Man macht so etwas über Gespräche, nicht über Klagen“, findet Peter Freier. Für ihn ist es wichtiger, auf „allen politischen Kanälen“ in Berlin und Wiesbaden darauf hinzuwirken, dass die Lastenverteilung künftig anders läuft – etwa bei den Sozialausgaben (141 Millionen Euro).

Was aber bleibt für den Bürger als greifbares Ergebnis der Sitzung? Nun, da ist vor allem die Diskussion um das Waldschwimmbad Rosenhöhe, das Offenbacher noch als letzte verbliebene Schwimmmöglichkeit (ja, außer dem Schultheis) nutzen. Ihren ursprünglichen Antrag ändert die SPD am Donnerstagabend selbst, letztlich beschlossen ist jedoch ein Änderungsantrag von Tansania. Negiert ist die Intention der Sozialdemokraten vor allem „eine Haushaltsstelle für den Bau einer zweiten Traglufthalle zu schaffen“ (Ulla Peppler), um die aktuell „eingeschränkten Möglichkeiten“ fürs Schulschwimmen zu verbessern.

Die 25 Badeseen und Freibäder in der Region Zur Fotostrecke

Die Koalition bewertet den ursprünglichen Antrag der Sozialdemokraten als „unzureichend“, als „Schnellschuss“ und „handwerklich schlecht gemacht“. Sabine Grasmück-Werner (Grüne) betont, dass man sich auch eine „transparentere Stellungnahme“ des Badbetreibers EOSC wünscht. Auch dem Stadtkämmerer, der wie alle anderen das Projekt grundsätzlich befürwortet, ist das bislang zu wenig: „Es geht nicht allein um die Anschaffung von ein oder zwei Hallen. Ich möchte ein belastbares Betreiberkonzept.“

Der „richtige Weg“ findet sich nun als Haushaltsbegleitantrag von CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern. Demnach soll der Magistrat prüfen und berichten, wie sich die Wirtschaftlichkeit einer oder zweier Traglufthallen im Vergleich darstellt. Das beinhaltet den jeweiligen Auf- und Abbau, Energiekosten, Bewirtschaftung und Personalkosten (Bademeister). Als Varianten stehen der Austausch der bisherigen Halle, die Neuanschaffung einer zweiten Halle oder eine gemeinsame große Halle zur Diskussion.