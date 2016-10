Jusos attackieren weiter Kandidatin der CDU

Zitate aus Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses

+ © bg Julia Nothacker soll die OB-Kandidatin der Offenbacher CDU werden. © bg

Offenbach - Die Jusos lassen bei ihrer Kritik an der CDU-Kandidatin Jutta Nothacker für die Oberbürgermeisterwahl in Offenbach nicht locker.

Wie berichtet, hatten sie in der politischen Vergangenheit von Jutta Nothacker gewühlt und ihr vorgeworfen, als damalige Kämmerin im Rheingau-Taunus-Kreis habe sie einen der größten öffentlichen Finanzskandale der vergangenen Jahre mitverursacht. Die Verantwortlichen in Bad Schwalbach hatten zu Zeiten einer Großen Koalition von 2006 bis 2008 Kassenkredite in Schweizer Franken aufgenommen, weil der Kurs günstig erschien; am Ende stand ein Verlust von 70 Millionen Euro. Beteiligt an der Pleite waren zunächst der SPD-Landrat Burkhard Albers und nach ihrem Amtsantritt CDU-Kämmerin Nothacker,

Nachdem die Offenbacher CDU die Vorwürfe als falsch zurückgewiesen und dabei Schützenhilfe der Union aus dem Rheingau-Taunus-Kreis erhalten hatte, legen die Jusos nun nach: Sie beziehen sich dabei auf den seinerzeitigen Abschlussbericht des Akteneinsichtsausschusses des Rheingau-Taunus-Kreises. Der komme zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die von der CDU mitbeschlossenen Währungsspekulationen in die Verantwortung „aller politischen Kräfte des Rheingau-Taunus-Kreises“ fallen würden. „Der Bericht benennt ausdrücklich die Zuständigkeit der damaligen Kämmerin Nothacker für einen Teil der Verlängerungen und Neuaufnahmen der Kredite in Schweizer Franken“, so Juso-Chef Philipp Türmer.

Zudem stellt der Abschlusssbericht nach Ansicht der Jusos eindeutig klar, dass die damalige Kämmerin Nothacker acht Hinweise aus ihrer Kämmerei erhalten habe, die allesamt auf das Wechselkursrisiko hingewiesen hätten. Nothacker habe auf diese Hinweise gemäß Aktenlage nicht reagiert. Der Bericht sage eindeutig, dass 2010, genau in der Amtszeit von Jutta Nothacker, „ein Ausstieg ohne größere Verluste möglich gewesen wäre“, so die Jusos. Angesichts dieser Faktenlage müsse der Vorwurf gegen Nothacker, sogar noch ausgeweitet werden. Ihr sei nicht nur Zockerei, sondern auch Beratungsresistenz vorzuwerfen“, meint Türmer. Verschwiegen wird von den Offenbacher Jusos indes, dass der Abschlussbericht aber auch zu dem Ergebnis kommt: „Abschließend ist festzuhalten, dass kein gesetzeswidriges Verhalten des Kämmerers, der Kämmerin beziehungsweise der Verwaltung zu erkennen ist.“ (mad)