Bewohner müssen vier Wochen lang ohne Heizung leben

Das ewige Schlottern

+ © Neder Sechs Häuser an der Marienstraße waren insgesamt von dem Heizungsschaden betroffen. Sie werden von der Verwaltungsgesellschaft Arno Mosch in Wiesbaden betreut. © Neder

Offenbach - Vier Wochen lang müssen die Bewohner von sechs Häusern an der Marienstraße ohne Heizung leben. Behelfen sich mit wärmenden Stromfressern, Decken, Tee. Nun hat das Bibbern zwar ein Ende. Die Frage, wieso die Menschen so lange frieren mussten, aber bleibt. Von Sarah Neder

Es kann mal passieren, dass die Heizung ausfällt. Gerade in Altbauten. Doch der Fall, der sich an der Marienstraße ereignet hat, ist weit weg von der Normalität. Dort blieb es in den vergangenen vier Wochen kalt. Und das in fast 60 Haushalten. Betroffen waren die Nummern 58, 60 und 62 plus drei Hinterhäuser. Renate Lorenz, deren 86-jährige Mutter in einer der betroffenen Wohnungen lebt, ruft mehrmals bei der zuständigen Wiesbadener Verwaltungsgesellschaft Arno Mosch an. Jedes Mal wird sie vertröstet. Arbeiter seien bereits am Werk, heißt es. Auf Rat des Mieterbundes kürzt ihre Mutter die monatliche Überweisung. Doch als die Heizung auch nach fast vier Wochen immer noch nicht funktioniert, wendet sich die Tochter an unsere Zeitung: „Ich habe Angst, dass meine Mutter wieder eine Lungenentzündung bekommt“, sagt sie verzweifelt. Die letzten zwei steckten ihr noch in den Knochen. Zurzeit halte sie sich deshalb nur im Wohnzimmer auf, schlafe auch dort, ein kleiner Stromheizer wärme den Raum.

Von den Vorwürfen will man in Wiesbaden nichts wissen. Ein Sachbearbeiter, der seinen Namen nicht nennen mag, sagt auf unsere Nachfrage: Wenn überhaupt sei die Heizung nur kurz ausgefallen. Das beträfe auch nur eine Mieterin. Er räumt jedoch ein, dass es ein Problem an der Heizungsanlage gebe. Es soll bis Ende der Woche behoben werden. Dass die 86-Jährige beileibe nicht die einzige Mieterin ist, die gegen die Kälte kämpft, zeigt sich bei einem Besuch des Wohnkomplexes nahe des Hauptbahnhofs. Ein älterer Mann, der am Fenster im Hinterhaus eine Zigarette raucht, gibt zu verstehen, dass seine Heizung eine ganze Weile nicht funktioniert habe. „Ich war immer in einer Decke“, sagt er.

Eine Frau aus der Hausnummer 60, die gerade den Hof verlassen will, beklagt Gleiches. Seit dem 1. November sei die Heizung in ihrer Wohnung „tot“. Die 42-Jährige lebt zusammen mit ihrer 18-jährigen Tochter seit vier Jahren an der Marienstraße. Die letzten Wochen „waren schon ein bisschen hart“, schildert sie. Mit einem kleinen Elektro-Ofen habe sie versucht, wenigstens das Zimmer ihrer Tochter zu erwärmen. Sie befürchte deshalb nun hohe Stromkosten. Ähnlich wie im vergangenen Jahr. Da hätte es schon einmal Probleme mit der Heizung gegeben, erinnert sie sich. Die wären jedoch schneller behoben worden.

Gemütliche Wärme fürs Zuhause: Kamin-Einbau im Sommer planen Zur Fotostrecke

Renate Lorenz, deren Mutter schon seit mehr als 60 Jahren in der Marienstraße wohnt, erzählt von einer benachbarten Familie mit fünf jungen Kindern. Die Eltern hätten bereits einen Rechtsanwalt eingeschaltet und eine Unterschriftenaktion im Haus angeleiert. Damit sich endlich etwas tue. „Es ist eine Schweinerei, dass die Leute so lange warten müssen“, findet sie. Kurz nach unserem Anruf bei der Verwaltunggesellschaft hat das Warten wohl endlich ein Ende. Handwerker sind angerückt. „Meine Mutter hat ein Klopfen gehört, dann wurden die Heizkörper plötzlich warm“, sagt Renate Lorenz. Erleichtert ist sie. Aber der Ärger über die Hausverwaltung bleibt. Denn sie fragt sich: „Wenn die Reparatur so einfach war, wieso hat das dann bloß so lange gedauert?“