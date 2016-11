Bleibe für Boxclub gesucht

Tansania-Koalition hat zwei Immobilien im Blick

Offenbach - Im Zuge der Hafenbebauung muss für den Boxclub Nordend spätestens 2018 ein neues Domizil gefunden werden. Dabei will ihm die Politik behilflich sein. Angedacht ist in dem noch zu findenden Gebäude eine Mehrfachnutzung.

Wie aus einem Antrag der Tansania-Koalition ans Stadtparlament hervorgeht, soll der Magistrat ausloten, inwieweit sich die Immobilien Kaiserleistraße 39 beziehungsweise Nordring 150 für die Zwecke der Boxer, für weitere Vereine sowie zusätzlich für den Betrieb eines Jugendgästehauses eignen: Beide Adressen sind durch die Offenbacher Flüchtlingsaufnahme bekannt; am Nordring war die bezogene Notunterkunft , das ehemalige Honeywell-Gebäude in der Kaiserleistraße wurde als Aufnahmeeinrichtung vorgehalten.

In der Begründung des Antrags weist das Regierungsbündnis zunächst darauf hin, dass es bereits Vorgespräche und Ortstermine in den genannten Immobilien gegeben habe und es sich lohne, das Vorhaben in Angriff zu nehmen. Verantwortliche des Boxclubs sähen die Immobilien für ihre Zwecke als sehr gut geeignet an. Zudem sei die direkte Lage am Mainufer-Radweg einmalig, um nach Schließung des Jugendgästehauses auf der Rosenhöhe wieder ein solches Angebot zu schaffen. Für Betrieb und Unterhalt des Hostels soll ein privater Interessent gefunden werden.

Die Gebäude könnten zudem mit geringem Aufwand für diese Zwecke umgebaut werden. Es gelte, rasch zu handeln, um sich diese Option nicht entgehen zu lassen. „Der Boxclub leistet als Jugendhilfeprojekt wichtige Arbeit für unsere Stadt und ist ein bundesweit anerkanntes Gewaltpräventions- und Integrationsprojekt“, loben CDU, Grüne, FDP und die Freien Wähler. (mad)

