Offenbach gelassen im RMV-Streit

Frankfurt - „Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) wird sein Smartphone-Tarifsystem RMVsmart wohl überarbeiten“, meldete der Hessische Rundfunk gestern. Nach Kritik aus Frankfurt berät heute der RMV-Aufsichtsrat.

In Offenbach reagiert man gelassen auf die jüngste Entwicklung: „Es gibt überhaupt keinen Anlass, die Linie Offenbachs, wie die des gesamten Aufsichtsrats, zu verändern“, sagt Stadtsprecher Fabian El-Cheikh.

Nach langen Debatten sei der „RMVsmart“ als dreijähriger Modellversuch beschlossen worden, um auf freiwilliger Basis Erfahrungen mit einem entfernungsabhängigen Tarif zu machen. Davon profitierten ausschließlich gelegentliche RMV-Nutzer, die von einer Wabe in die andere wechselten. El-Cheikh: „Offenbach hat schon jetzt den größten Nutzen. Die ersten Zahlen belegen, die meisten Gelegenheitsnutzer des RMV kommen aus unserer Stadt. Für Monats- und Jahreskartenabonnenten ist der Smart-Tarif uninteressant.“ Die aktuelle Debatte sei „nur aus einer politischen Motivation innerhalb Frankfurts erklärbar und gehört in den dortigen OB-Vorwahlkampf“, so El-Cheikh.

Für die Stadtoberen in Offenbach steht demzufolge fest, dass der Modellversuch fortgesetzt wird und am Ende eine Kombination zwischen der alten Wabenstruktur und einem neuen Preissystem steht; Ungerechtigkeiten beim Wabenübertritt müssten beseitigt und unverhältnismäßige Preissteigerungen innerhalb einer Wabe, zum Beispiel in Frankfurt, vermieden werden. Auf jeden Fall wolle Offenbach nicht mehr Geld in den RMV pumpen. Der Kostendeckungsgrad dürfe nicht sinken, heißt es aus dem Rathaus.

„Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine Tarifgrenze zu Frankfurt den Offenbacher Einzelhandel nicht nachhaltig schützen konnte“, so El-Cheikh. Die Lebenswirklichkeit vieler Menschen zeichne sich durch eine hohe, Stadtgrenzen überwindende Mobilität aus. Das in drei Jahren zu reformierende Tarifsystem habe dem Rechnung zu tragen. - psh