Hafenschüler gestalten Spielplatz mit

Die Identifikation erhöhen

+ © Sandra Pawlik Dem Wasser auf der Spur: Hafenschüler machten beim Bau einer Lehmstraße eifrig mit. © Sandra Pawlik

Offenbach - Oskar Gutsche hätte sicherlich seine Freude daran, könnte er sehen, mit welchem Eifer sich 13 Jungen und Mädchen aus der Hafenschule einbringen, um ihren neuen Spielplatz am Hafenbecken mitzugestalten.

Ganz im Sinne des ehemaligen Gartenbaudirektors, nach dem der neue, rund 5500 Quadratmeter große Park benannt wird, schafft die Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft in einem ersten Bauabschnitt zwischen dem Blauen Kran und der Fußgängerbrücke viel Raum für Kinder aller Altersgruppen zum Rutschen und Klettern, zum Schaukeln und Spielen mit Wasser und Sand.

Das Konzept dazu entwickelt das Überlinger Büro „Ramboll Studio Dreiseitl“ in Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt. Die Landschaftsarchitekten vom Bodensee zeichnen für das gesamte Freiraumkonzept des Hafenareals verantwortlich. Bis zum Herbst 2017 soll der Spielplatz sowohl Kindern aus dem Hafenviertel als auch den Jungen und Mädchen aus dem benachbarten Nordend zur Verfügung stehen. Das macht Sinn: In dem dicht bebauten Gründerzeitviertel gibt es nur wenige öffentliche Spielflächen.

Mit einem großen Wasserspielteil wird der neue Spielplatz auf die Besonderheiten der Umgebung, das Hafenbecken und das Flussufer, reagieren. Mit dem Element Wasser setzten sich auch die 13 Zweitklässler der Hafenschule mit Leiterin Bianca Kindermann auseinander – im Unterricht wie auch in einem dreiteiligen Workshop der OPG.

Leserbilder: Sehenswerte Eindrücke des Hafens Zur Fotostrecke

Unter der Regie des Architekturbüros erkundeten sie zunächst den künftigen Standort des Spielplatzes und bauten anschließend eine Lehmstraße auf, um sich den Fluss des Wassers besser veranschaulichen zu können. Anschließend brachten sie mit großem Engagement ihre Ideen für die bunten Haltegriffe des geplanten Rutsch- und Kletterhügels zu Papier und fertigten nach diesen Entwürfen Tonformen an. Aus diesen Formen werden nun mit Silikon Negative abgegossen, die anschließend mit Polyurethanharz gefüllt werden. An einem Aktionstag im Frühjahr werden die Hafenschüler dabei helfen, die fertigen Griffe in den Hügel einzubauen.

Mit dem Workshop möchte die OPG die Identifikation der Kinder mit dem neuen Spielplatz erhöhen. Die Anlage entsteht im östlichen, rund 2000 Quadratmeter großen Teil des Gutsche-Parks nahe der neuen Hafenschule. Der westliche Teil, gut 3500 Quadratmeter, wird erst in den Folgejahren parallel zum angedachten HfG-Neubau entwickelt. Der Park zwischen Hafenbecken und Mainradweg soll weiteres verbindendes Element zwischen Hafen und Nordend sein – und ein Ausflugsziel nicht nur für Offenbacher. (pso)