Mängel bei der Postzustellung offenbar stadtweites Problem 

„Das Ganze ist sehr traurig“

Offenbach - Unsere Berichterstattung über die Mängel bei der Briefzustellung ist auf große Resonanz gestoßen. Diese kann der Post nicht gefallen. Es zeigt sich: Die Unregelmäßigkeiten beschränken sich nicht auf einzelne Zustellbezirke, sondern ärgern stadtweit. Von Matthias Dahmer

Post-Sprecher Alexander Böhm gelobt Besserung. Zumindest, was den Zustellbezirk angeht, der Tulpenhof- und Schopenhauerstraße umfasst. Mit den dortigen Problemen hatten wir Böhm in der vergangenen Woche konfrontiert. Er räumt ein: „Der Stammzusteller ist seit einiger Zeit erkrankt und die eingesetzten Vertreter waren nicht ganz so flott.“ Nun seien andere Leute in dem Bezirk tätig und es müsse eigentlich wieder laufen, so Böhm. Der Sprecher weist im Übrigen auf die Service-Nummer (Tel.: 0228/4333112) hin, an die sich jeder wenden könne, der mit Zustellungsproblemen zu kämpfen habe. Eine Überlastung der Leitung durch Anrufe aus Offenbach ist zu befürchten. Denn aus allen Teilen der Stadt erreichten uns weitere Klagen über Post, die verspätet ankommt. So hat etwa Leserin Eva-Maria Schnalzger aus der Bismarckstraße bildlich dokumentiert, wie es ihr ergangen ist, nachdem tagelang der Briefkasten leer geblieben war: „Heute gab es eine riesige Menge Post bei uns. Neben aktuellen Sendungen auch die Rundfunk- und Autozeitung von vergangener Woche, die haben wir jetzt doppelt“, beschreibt Schnalzger die Situation am vergangenen Donnerstag.

Von ausbleibender Post berichten auch Anwohner der Lausitzer Straße in Bürgel und der Bieberer Straße. In der Bieberer sei es immer wieder zu Problemen gekommen und man habe auch öfters reklamiert, schreibt eine Leserin auf op-online. Und: „Die Post geht der Sache nicht tiefer nach, sondern vertröstet mit allgemeinem Blabla.“ Seit Jahren mache sie die Beobachtung, dass etwa dienstags Briefe auftauchten, die freitags oder samstags gestempelt worden seien. In krassen Fällen sei die Post unter der Woche für zwei bis drei Tage nicht gekommen und dann habe plötzlich ein ganzer Stapel Briefe im Kasten gelegen.

Lesen Sie dazu auch: Wenn der Postmann keinmal klingelt „Bei uns in der Pommernstraße ergibt sich ein ähnlich trauriges Bild“, schreibt ein weiterer Leser auf unserer Internet-Seite. Oft seien Aushilfen unterwegs, die „leider mit dem Lesen offensichtlich eklatante Probleme haben“. Das Ganze sei eine jahrzehntelange Entwicklung hin zu immer mehr Profit und immer weniger Entlohnung. Dieser Aspekt wird in der online-Kommentierung mehrfach betont: „Zum einen bewerben sich nur noch wenige bei der Post, und von den wenigen bleiben dann maximal fünf bis zehn Prozent länger als einen Monat“, berichtet einer, der offenbar Insider ist. Das Arbeitspensum sei in den vergangenen Jahren stetig erhöht worden, die derzeitige Situation beruhe auf einem extrem hohen Krankenstand.

Ein nach eigenen Angaben ausgebildeter Briefträger beklagt dagegen: „Ausgebildete Zusteller, die sich regelmäßig bei der Post bewerben, werden nicht eingestellt, weil sie ja nach Tarifvertrag bezahlt werden müssten. Das Ganze ist sehr traurig.“