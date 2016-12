Trotz vieler junger Familien fehlt eine Kita

Im Neubaugebiet „An den Eichen“

Spielplätze und viel Grün: Jetzt fehlt im Neubaugebiet „An den Eichen" nur noch eine Kita.

Offenbach - Das Neubaugebiet „An den Eichen“ wirbt mit Familienfreundlichkeit, dabei fehlt etwas Wesentliches: Es gibt keinerlei Betreuungseinrichtung für Kinder. Dabei ist der Bedarf groß. Der Bau einer Kita ist nicht konkret geplant – aber auch nicht ausgeschlossen. Von Veronika Schade

„Im Wohngebiet An den Eichen sind Familien mit Kindern herzlich willkommen!“ Die Botschaft auf der Internetseite des Neubaugebiets ist eindeutig, idyllische Bilder und werbende Texte bekräftigen sie – und die anvisierte Klientel beißt an. Der Großteil der bisher rund 500 Anwohner im ehemaligen Lohwald sind junge Familien. Es gibt Spielplätze, verkehrsberuhigte Bereiche, viel Grün. Aber etwas Wesentliches fehlt: eine Betreuungseinrichtung für die Kinder. „Eine Kita wäre hier dringend notwendig“, spricht Anwohnerin Ella Ludwikowski für viele Familien aus dem Viertel. Die Mutter eines fast zweijährigen Sohnes und einer dreimonatigen Tochter ist besorgt, wo sie ihre Kinder später unterbringen kann. Als einzige zu Fuß erreichbar, wenn auch nach einem recht langen Marsch über die Ulmenstraße und Überquerung der stark befahrenen Mühlheimer Straße, sind in Waldheim die kirchlichen Einrichtungen Heilig Kreuz und Erlösergemeinde. „Dieser Weg ist mit einem Kleinkind nicht gerade der angenehmste“, klagt die Mutter. Der Weg in jede andere Kita, ob in Rumpenheim oder in Bieber, ist ohne Auto kaum zu bewältigen. Die nächstgelegene städtische Einrichtung ist die Kita 12 an der Schönbornstraße in Bürgel – ebenfalls zu Fuß nicht zu schaffen. So wird jede Kita-Zusage zu einer Kompromisslösung.

Dabei, so ist sich Ludwikowski sicher, war eine Kita eines der Versprechen des neu entstehenden Wohngebiets: „Als wir nach einem Haus gesucht haben, wurde mit einer Kita hier im Viertel geworben. Das hat eine wesentliche Rolle dabei gespielt, dass wir überhaupt hierher gezogen sind.“ Heute verweist die für die Erschließung und Vermarktung zuständige Stadtwerke-Tochter Offenbacher Projektentwicklungs-Gesellschaft (OPG) lediglich auf „ein breites Angebot an Kindertagesstätten in den umliegenden Stadtteilen“. Von einer stadtteileigenen Einrichtung ist auf der Internetseite keine Rede.

Hermann Dorenburg, Leiter des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Offenbach (EKO), will derzeit keine Stellung zu einem möglichen Kitastandort „An den Eichen“ beziehen, zumal es sich um eine eher politische Frage handele: „Wir sind gerade dabei, die Zukunftsbedarfe aufgrund von Neubauaktivitäten in Offenbach insgesamt zu ermitteln.“ Das sei eine komplexe Aufgabe. Hoffen dürfen die jungen Familien aus dem Viertel aber trotzdem. „Im nördlichen Bauabschnitt ist eine Fläche für Mehrzwecknutzung vorgesehen. Das kann durchaus eine Kita sein“, sagt Stadtwerke-Sprecherin Regina Preis. Die OPG führe derzeit Gespräche mit privaten Trägern, einer davon habe konkretes Interesse geäußert, das sei aber noch nicht spruchreif. „Natürlich können sich betroffene Eltern zusammentun und selbst Kontakt mit privaten Trägern aufnehmen“, regt sie an.

Aus kleinen Kindern werden eines Tages Schulkinder, die ebenfalls untergebracht werden müssen. „Eine eigene Schule für dieses Areal einzurichten ist aus unserer Sicht nicht nötig“, so Stadtschulamts-Leiter Thomas Löhr. Die zuständige Grundschule ist die Friedrich-Ebert-Schule in Waldheim. Diese ist zweizügig und wird derzeit von 186 Schülern in zehn Klassen besucht. Damit hat sie zwar noch nicht ihre Kapazitätsgrenze erreicht, über den wachsenden Bedarf aber ist sich die Stadt im Klaren. Mit der Bebauung des zweiten Bauabschnitts An den Eichen kommen 300 bis 500 Anwohner hinzu, darunter viele potenzielle Schüler. „Bauliche Erweiterungen sind an diesem Standort möglich“, sagt Thomas Löhr. Ein dreizügiger Ausbau soll erfolgen, der Planungsbeginn ist für 2019 vorgesehen.