Oft zu Unrecht Hartz-IV-Leistungen kassiert

Offenbach - Mehr als 100 Millionen Euro hat die Stadt Offenbach 2015 für Hartz-IV-Leistungen ausgegeben. Viel Geld für eine Stadt, die wenig hat. Um zu vermeiden, dass jemand zu Unrecht kassiert, wurde bereits 2005 die Arbeitsgruppe Leistungsmissbrauch ins Leben gerufen. Anlässlich ihres 50. Treffens zieht sie eine Bilanz.

Die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II werden den Anspruchsberechtigten zum größten Teil zur Finanzierung der Unterkunft ausgezahlt. Doch erhalten Menschen Geld, die keinen Anspruch darauf haben. Die AG Leistungsmissbrauch nennt Beispiele: Vermieter verlangen deutlich überhöhte Mieten von Leistungsempfängern - häufig in überbelegten Wohnungen - die sie nicht versteuern. Staat und Kommune entgehen hier die Steuereinnahmen, während zugleich durch die zu teure Miete zu viel für die Kosten der Unterkunft gezahlt wird. Weitere Varianten: Leistungsempfänger existieren nur virtuell, andere haben Einnahmen aus Vermietung oder unversteuerte Vermögenswerte, die aus Straftaten resultieren. Seit 2005 kümmert sich die AG um solche Fälle. In dem Gremium tauschen sich städtische Ämter, Finanzamt, Polizei und Zollfahndung unter einander aus und entwickeln gemeinsame Strategien.

Unter die Lupe genommen wurden unter anderem – meist von mehreren Behörden – Häuser und Wohnungen, die durch illegalen Müll oder Überbelegung aufgefallen sind. Der Fokus der Offenbacher Hartz-IV-Behörde Mainarbeit liegt dabei auf Leistungsempfängern, die entweder ihre Wohnung ganz oder teilweise vermieten, sowie bei Vermietern, die Mietwucher betreiben. 46 Fälle konnten so aufgedeckt werden. In einem konkreten Fall zahlten sechs Menschen 600 Euro für eine 20 Quadratmeter große Wohnung.

Stoßen die Ermittler auf solche Umstände, erhalten die betroffenen Leistungsempfänger die Mitteilung, dass die Bezüge für die Unterkunft gekürzt werden. Zugleich werden sie beraten, damit sie sich mit dem Vermieter auseinandersetzen können oder eine neue Wohnung finden. Direkten Zugriff auf die Vermieter hat der Ermittlungsdienst nicht, da die Mainarbeit nicht der Vertragspartner im Mietvertrag ist.

Hinweise auf unberechtigten Bezug von Leistungen erhält die Abteilung für Leistungsmissbrauch bei der Mainarbeit häufig anonym. „Davon landet vieles im Papierkorb, weil es nicht konkret genug ist. Wir würden uns wünschen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger direkt bei uns melden. Alles wird hier vertraulich behandelt“, versichert Amtsleiter Matthias Schulze-Böing. Unterstützt wird seine Behörde von der Bauaufsicht, die bei Wohngeld-Anträgen genau hinschaut. In besonders schlimmen Fällen werden Mieter aus überbelegten Wohnungen geholt und anderweitig untergebracht.

Mit der Steuerfahndung ist auch das Finanzamt mit im Boot der AG. Denn die Gewinne aus den überbelegten Massenunterkünften werden häufig nicht versteuert. In anderen Fällen führten Leistungsempfänger einen Gewerbebetrieb, dessen Einnahmen ebenfalls nicht versteuert waren. Bei 40 Strafverfahren kamen so 1,3 Millionen Euro zusätzlich in die Kasse. Die Polizei unterstützt bei der Kontrolle von Liegenschaften, Fällen von illegalem Glücksspiel und Schwarzarbeit sowie Verstößen gegen Vorschriften der Bauaufsicht, des Aufenthalts- und des Betäubungsmittelgesetzes. „In überbelegten Wohnungen konnten auch mehrfach Haftbefehle vollstreckt werden, da die Täter dort untergetaucht waren“, erklärt Franziska Splinter von der Polizeidirektion.

Die AG Leistungsmissbrauch arbeitet auch mit der Kindergeldkasse der Arbeitsagentur zusammen. Sie erhält vom Einwohnermeldeamt die Daten über Zu- und Wegzüge von Menschen aus Osteuropa quartalsweise statt jährlich. Der Bund sparte damit rund 60.000 Euro pro Jahr, da Zahlungen in knapp 30 Fällen zeitnah eingestellt werden konnten. „Seit etwa sechs Jahren beschäftigen die aus dem ungesteuerten Zuzug von Osteuropäern resultierenden Probleme die Arbeitsgemeinschaft besonders intensiv“, erläutert Frank Weber, Abteilungsleiter beim Ordnungsamt für „Kommunale Prävention Sauberkeit und Ordnung“. (pso/mad)

