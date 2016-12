Verkauf von alter Spielkonsole läuft gehörig schief

Dieb klaut Ware und Geld

Offenbach - Zwei Männer verabreden per Internet den Verkauf einer alten Spielkonsole. Bei der Übergabe kommt es dann zu einer Straftat.

Nachdem er im Internet eine alte Spielekonsole zum Verkauf angeboten hatte, traf sich ein 17 Jahre alter Mühlheimer am Freitag mit einem Käufer im Bereich der Agip-Tankstelle in der Friedensstraße. Wie die Polizei berichtete, wechselte die Konsole für 20 Euro den Besitzer. Der Käufer sowie sein Begleiter entfernten sich vom Übergabeort. Kurze Zeit später meldete sich der Käufer jedoch per Handy und behauptete, dass die Konsole nicht funktionieren würde. Die beiden Parteien trafen sich erneut um 15.30 Uhr am bekannten Treffpunkt. Der Käufer hielt die Konsole in der Hand und erklärte, dass diese nicht funktioniere.

Der Verkäufer hielt während des Gespräches die 20 Euro in seiner Hand, bis der Ganove dem ahnungslosen Opfer plötzlich das Geld entriss. Er steckte die Konsole ein und flüchtete. Beim Weglaufen rief der Dieb, dass der Geschädigte aufpassen solle, „nicht noch eine in die Fresse zu bekommen“. Der Geschädigte beschreibt den Kriminellen als etwa 1,90 Meter großen, schlanken Mann mit dunkler Hautfarbe, der dunkel gekleidet war und akzentfrei Deutsch sprach. Sein Begleiter wird als etwa 1,75 Meter großer Mann mit Glatze beschrieben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 069/8098-1234. (dani)

