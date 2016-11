Offenbach verliert namhafte Firmen und fast 1000 Jobs

Verkraftbare Abwanderungen?

Offenbach - Der Wohnungsbau in Offenbach kennt derzeit nur eine Richtung: nach oben. Anders sieht es auf dem Markt der Gewerbeimmobilien aus. Von Matthias Dahmer

Dort hat die Stadt in diesem und im nächsten Jahr die Abwanderung namhafter Firmen und damit den Verlust von rund 1000 Arbeitsplätzen zu verkraften. Kämmerer Peter Freier (CDU) hat sie in der jüngsten Parlamentssitzung, als es um die Entwicklung der Gewerbesteuer ging, aufgezählt: Der Atomkonzern Areva und Daimler Benz sind bereits weg, es folgen der Reifenhersteller Falken Tyre Europe Gmbh und das Beratungsunternehmen Capgemini. Damit nicht genug: Wie von der städtischen Wirtschaftsförderung zu erfahren war, kehrt auch der Ingenieursdienstleister Brunel demnächst Offenbach den Rücken.

Die Gründe für den Rückzug der Unternehmen sind vielfältig und kaum mangelnden Bemühungen der Stadt anzulasten: Der krisengeschüttelte französische Kernkraftwerksspezialist Areva, der 560 Leute in Offenbach beschäftigte, hat im Zuge von Konsolidierungsmaßnahmen im Sommer seine Büros am Kaiserlei geschlossen. Mercedes ist wegen der Zusammenlegung von Niederlassungen vor Kurzem mit rund 100 Mitarbeitern von der Daimlerstraße in einen auf Frankfurter Gemarkung liegenden Neubau am Kaiserlei gezogen.

Der Reifenhersteller Falken (110 Beschäftigte) muss dem Ruf des japanischen Mutterkonzerns Sumitomo Rubber Industries folgen, der bis Ende 2017 drei seiner Tochterunternehmen am Standort Hanau zusammenführt. Capgemini (160 Mitarbeiter) zieht es im Sommer des nächsten Jahres vom Offenbacher City Tower, wo auch Falken residierte, näher zur Hauptkundschaft im Frankfurter Bankenviertel. Und Brunel soll mit seinen etwa 80 Beschäftigten in die Mainmetropole umsiedeln, weil man sich angeblich mit dem Vermieter an der Strahlenbergerstraße nicht einig geworden sei.

Was die Auswirkungen der Abwanderungen auf die Gewerbesteuer angeht, muss sich Freier bedeckt halten. Dass sich sein Ärger in Grenzen hält, hat Gründe: „Nicht alle, die viele Arbeitsplätze bieten, zahlen auch hohe Gewerbesteuer“, sagt der Kämmerer. Hinzu kommt, dass man in Sachen Ansiedlung offenbar eine dicken Fisch an der Angel hat, mit dem sich die Verluste kompensieren ließen. Man sei „guter Hoffnung“ und könne die positive Nachricht möglicherweise Anfang des nächsten Jahres verkünden, so Freier. Er betont, der Rückzug von Unternehmen sei nicht zu verhindern, aber Ersatz zu finden, das sei Aufgabe der Stadt. „Da sind wir heftig dran.“

Der Wegzug von Falken und Capgemini ist auch ein Rückschlag für die Vermietung des ohnehin seit Jahren zur Hälfte leer stehenden City-Towers an der Berliner Straße. Die Unternehmen gehören zu den Großmietern in dem mit 120 Meter höchsten Gebäude der Stadt, allein Capgemini hat rund 5500 der 25.000 Quadratmeter angemietet. Doch Dirk Richter, beim Leipziger Eigentümer Publity AG für die 33-stöckige Gewerbeimmobilie zuständig, gibt sich optimistisch. Man sei bestrebt, die Flächen nahtlos wieder zu füllen. Derzeit würden Gespräche mit Interessenten geführt. Keinesfalls müsse damit gerechnet werden, dass der City Tower nun jahrzehntelang leer stehe. Für Kämmerer Freier ist der Leerstand im Tower unverständlich. Zum einen seien die Mieten „vernünftig“, zum anderen sei die Verkehrs-Anbindung hervorragend.