Razzia in Gaststätten, Discos und Shisha-Bars

Verstöße in jedem zweiten Lokal

+ © dpa Symbobild © dpa

Offenbach - Laute Musik, hoher Kohlenmonoxid-Gehalt und Verstoß gegen die Sperrzeiten: Bei seiner jüngsten Razzia kontrolliert das Ordnungsamt 15 Gaststätten, Discotheken und Shisha-Bars. Bei mehr als der Hälfte der Lokale wird die Behörde fündig.

Das Ordnungsamt hatte von Sonntag auf Montag zwischen 23 Uhr und 1.40 Uhr mit Polizeibeamten insgesamt 15 Lokale in Offenbach kontrolliert, darunter Gaststätten, Discotheken und Shisha-Bars. Die Beamten überprüften die Gaststätten, dabei stand der Jugendschutz im Fokus. Und sie wurden fündig: Laute Musik bei offenen Türen und Fenstern, Missachtung des Nichtraucherschutzes, hohe Kohlenmonoxid-Konzentrationen und ein Verstoß gegen die Sperrzeit auf der Außenterrasse. Diese Verstöße haben nun für die Betreiber von sechs Gaststätten und zwei Diskotheken in Offenbach Konsequenzen. „Die Pächter erhalten in den nächsten Tagen unangenehme Post von uns“, so Frank Weber, stellvertretender Leiter des städtischen Ordnungsamtes. Dieter Götz, zuständiger Sachgebietsleiter ergänzte: „Die Geldbußen werden sich im dreistelligen Bereich bewegen.“

Bürgermeister Peter Schneider begrüßte die nächtliche Aktion seiner Ordnungshüter: „Die hohe Verstoß-Quote von über 50 Prozent zeigt, dass weitere Kontrollen des Ordnungsamtes geboten sind. Sie sind im Sinne des Gesundheits- und Jugendschutzes, sicherlich auch im Interesse der betroffenen Anwohner im Umfeld der Lokalitäten.“ Das Ordnungsamt kündigte weitere nächtliche Kontrollen an. Wiederholte Verstöße sollen mit einem höheren Bußgeld geahndet werden. (jrd)