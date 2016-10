Taskforce: Stadt will „Verstöße konsequent ahnden“

Ordnungswidrigkeiten bei Ausländern und Einheimischen

Offenbach - „Für Verkehrsteilnehmer in Offenbach gibt es keine rechtsfreien Räume“, stellt Bürgermeister und Ordnungsdezernent Peter Schneider unmissverständlich klar und reagiert damit auf unseren Artikel „Nicht mit zweierlei Maß“.

In dem Bericht ging es um die Frage, ob Ausländer bei Ordnungswidrigkeiten glimpflicher davonkommen als Einheimische. Schneider kündigt die Bildung einer „Taskforce Verkehr“ an. Anlass des Berichts war unter anderem die Beschwerde eines Anwohners der Querstraße, dass dort Autos mit osteuropäischen Kennzeichen ungestraft falschparken und Einfahrten und Rettungswege blockieren sollen. Das Ordnungsamt spricht von Einzelfällen, kann aber nicht ausschließen, dass aufgrund von bürokratischen Hürden und Personalmangel einige Falschparker ohne Strafzettel davon kommen. Die Begründung: Die Offenbacher Behörden haben keinen Einfluss darauf, ob Besitzer von ausländischen Fahrzeugen, die ihren Wohnsitz nicht in Deutschland haben, ihre Strafe auch begleichen. Daher lohne sich der Zeitaufwand nicht.

Schneider will aber Konsequenzen und hat das Ordnungsamt beauftragt, ein Konzept für eine „Taskforce Verkehr“ zu erstellen. Ziel ist es, die Stadtpolizei besser aufzustellen, damit im gesamten Stadtgebiet konsequenter kontrolliert werden kann. „Natürlich können wir nicht immer überall kontrollieren“, weiß Schneider um den Personalmangel. Aber: „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, nicht nur in der Innenstadt dafür zu sorgen, dass Ordnungswidrigkeiten auch konsequent geahndet werden.“

Zunächst soll geprüft werden, wie durch flexiblen Einsatz des Personals die Kontrollen kurzfristig gesteigert werden können. „Wir können es uns nicht leisten, in diesem Bereich nicht optimal aufgestellt zu sein“, so Schneider, der klarstellt: „Wenn Lieferwagen mit ausländischem Kennzeichen verkehrsbehindernd im Halteverbot parken, muss abgeschleppt werden. Einfahrten, Bürgersteige und Rettungswege sind freizumachen, in Querstraßen ebenso wie im gesamten Stadtgebiet.“ (stm)

Um Ordnungswidrigkeiten zu melden, können Bürger die Mängelmelder-App der Stadt nutzen: www.offenbach.de/maengelmelder