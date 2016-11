Polizei-Gewerkschaft kritisiert freiwilligen Hilfsdienst

Keine Alternative und falsches Signal ans Land

Offenbach - Das Tansania-Bündnis macht Ernst: Es will den im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Freiwilligen Polizeidienst umsetzen. Nun meldet sich die Gewerkschaft der Polizei zu Wort: Sie kritisiert, der ehrenamtliche Dienst sei keine Alternative und sende die falsche Nachricht an das Land.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Oliver Stirböck äußerte sich erstmals zu den Plänen zur Wiedereinführung des Freiwilligen Polizeidienstes in Offenbach, der im Koalitionsvertrag des Tansania-Bündnisses festgeschrieben ist. Dabei sollen Ehrenamtliche nach einer 50-stündigen Ausbildung als Hilfspolizisten in der Stadt patrouillieren. Sie sind mit sogenannten „Jedermannsrechten“ ausgestattet, können Bürger befragen, deren Personalien feststellen oder Platzverweise aussprechen.

Nun meldet sich die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Südosthessen zu Wort und kritisiert die Pläne zur Wiedereinführung des Freiwilligen Polizeidienstes in Offenbach. „In der öffentlichen Sicherheit gibt es zu unserer gut ausgebildeten Polizei keine Alternative“, heißt es in einer Mitteilung der GdP-Bezirksgruppe Südosthessen. Sie vertritt in Stadt und Kreis Offenbach sowie dem Main-Kinzig-Kreis mehr als 1000 Polizeibeschäftigte und Ruheständler. „50 Stunden Einweisung, Uniform und Pfefferspray erhöhen nicht die Bürgersicherheit“, bemängelt die Gewerkschaft weiter. Der Bürger müsse sich stattdessen darauf verlassen können, dass „da wo Polizei drauf steht auch Polizei drin ist.“

Zudem sende der Freiwillige Polizeidienst ein falsches Signal an das Land Hessen. In der Vergangenheit kritisierte die Gewerkschaft die Landesregierung wiederholt dafür, dass sie zu wenig Beamte zur Verfügung habe. „So sollte es das Anliegen des Landes sein, mehr Polizisten einzustellen, statt Ehrenamtliche für sieben Euro in der Stunde auf Streife zu schicken“, finden die Gewerkschaftler. „Zwar wurden unlängst 1000 neue Anwärterstellen für den Polizeidienst in Hessen freigegeben, diese reichen aber nur, um die Fehlplanungen der letzten Jahre abzumildern.“

Auch bei den Tarifbeschäftigten, die die Arbeit der Polizei unterstützten, sei in den letzten Jahren kräftig eingespart worden. Dass so entstehende Lücken durch Ehrenamtliche gestopft werden sollen, sei nicht akzeptabel. „Dabei wäre es für Stadt Offenbach sehr einfach, wenn sie selbst tätig werden will: Sie könnte einfach mehr Personal für das Ordnungsamt einstellen“, schlagen die Polizisten vor. Zudem kritisieren sie, dass die ehrenamtlichen Polizisten im Gegensatz zu anderen Helfern finanziell entlohnt werden. „Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und andere Ehrenamtliche bekommen für ihre Ehrenamtstätigkeit, bei der es nicht selten um Menschenleben geht, keinen Cent.“ Das stünde in keiner Relation zu denjenigen, die mit Trillerpfeiffe und Pfefferspray spazieren gehen sollen, so die GdP. (jrd)

